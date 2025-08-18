Malatyalı yurttaşlar CHP’li Ağbaba’ya dert yandı: 'Devletin çivisi çıkmış'

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, seçim bölgesinde yurttaşlarla bir araya gelerek ekonomik krizin etkilerini dinledi. Malatyalılar, artan hayat pahalılığı nedeniyle temel gıdalara ulaşamadıklarını dile getirdi.

KAYISININ MEMLEKETİNDE GEÇİM DERDİ

Ağbaba’nın “Meyve yiyebiliyor musun?” sorusuna Malatya’da verilen yanıt yoksulluğun boyutunu ortaya koydu. Kentin simgesi olan kayısıyı dahi alamadığını söyleyen bir yurttaş, “Canım şeftali çekti, alamadım. Üzüm yiyemedim, kayısı, kiraz göremedik. Bu sene hiçbir şey yiyemedik. Bir karpuz, onun da fiyatı yeni düştüğü için alabildik. Pazara gitmek en az 500 lira” dedi. Eşinden kalan emekli maaşıyla geçinen bir kadın ise “10 bin lira emekli maaşı var. Bir hayırsever kurban keserse muhtar gönderir yeriz et, onun dışında yiyemiyoruz” ifadelerini kullandı.

'GEÇİM ÇOK ZOR, GENÇLERİN YÜZÜ GÜLMÜYOR'

Bir başka yurttaş, eşinin asgari ücretin biraz üzerinde maaş aldığını belirterek yaşadığı zorlukları şu sözlerle anlattı:

“Kiralık evde oturuyorsunuz, çocuğunuz var. Nereye geçineceksiniz? Sonra bizden gelecek bekliyorlar, mutluluk bekliyorlar. Sahte gülücük saçıyoruz etrafa. Özel sektöre gidiyorum, ‘senin çocuğun var, duygusal bağ kurarsın çalışamazlar’ diyorlar. Ya size ne? Ben çalışmayı göze aldıysam size ne? Ben ne zorluklarla okudum, ne olacak sonumuz? Ben istemem mi çocuğumun kardeşi olsun. Ama geçim sıkıntısı yüzünden düşünmüyoruz.”

Dul maaşı alan bir yurttaş da ekonomik yükün aile bütçelerini aştığını vurguladı:

“16-17 bin lira alıyorum. Bu parayla bir de çocuklarıma yardım ediyorum çünkü onlar da geçinemiyor. Geçim çok zor durumda. çocuk üniversite mezunu asgari ücret alıyor, kiracı, çocuğu var. Çocuğumun benim vereceğim bin liraya, 2 bin liraya ihtiyacı var. Bu gençlerin hali ne olacak? Bu gençler niye okuyorlar. Türkiye’nin her ilinde üniversite açmak marifet mi? Gençlerin yüzü hiç gülmüyor.”

Eşi engelli olan bir yurttaş ise “Muhtarların belediyelerin yardımı ile geçiyorum” diyerek yaşadığı sıkıntıları aktardı.

'DEVLETİN ÇİVİSİ ÇIKMIŞ'

Yurttaşların sözlerini dinleyen CHP’li Ağbaba, tabloyu şu ifadelerle değerlendirdi: