Maldivler’deki Türk otel yatırımı ‘En İyi Resort’ seçildi
Gürok Grup bünyesinde bulunan ve ultra lüks segmentte yer alan Joali Maldives, Fransa'nın önde gelen seyahat ve yaşam yayını Hotel & Lodge tarafından en iyi resort otel seçildi.
Gürok Grup tarafından 2018 yılında Maldivler’de hayata geçirilen Joal Maldives, Fransa'nın önde gelen seyahat ve yaşam yayını Hotel & Lodge tarafından en iyi resort otel seçildi. Lüks otel ve turizm endüstrisindeki uzmanlardan ve profesyonellerden oluşan jürinin yer aldığı ödül töreni, 24 Mart günü Paris'teki Pavillon Cambon – Capucines'de düzenlendi. Jüri, aday gösterilen 108 otel arasından dokuz kategorinin her birinde üç kazananı belirledi.
Joali Maldives’in ödülü, Joali Maldives Kurucusu Esin Güral Argat aldı. Ödül ile ilgili konuşan Esin Güral Argat, şunları söyledi:
“2018 yılında misafirlerimizi ağırlamaya başladığımız ilk yurt dışı yatırımımız Joali Maldives ile “En İyi Resort” unvanını almak bizim için büyük bir gurur. Bu kıymetli ödülü tüm Joali ekibi adına alıyorum. Bizi ödüle layık gören Hotel & Lodge’a ve tüm jüri üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.
Video Haberler
- Nisa bebeği sokağa bırakmıştı: İfadesi ortaya çıktı
- Fatma Şahin'den 'tokat' açıklaması
- Müsilaj geri mi dönüyor? Prof. Dr. Sarı açıkladı!
- Camiyi soyan hırsıza 'cami cemaatinden' tepki
- Bozdağ: 'Avukatlar ile ilgili yeni adımlar atacağız'
- SMA hastası Lina'nın ailesi yardım bekliyor
- Simitçiler birbirine girdi: Art arda kafasına vurdu
- Kılıçdaroğlu 'aday olursa' ne yapacak?
- Putin ve Zelenski bir araya gelecek mi?
- Havaya ateş açıldı; penceredeki kadın yaralandı
En Çok Okunan Haberler
- Alerjik astım hastalarına baharda polen uyarısı
- Van’da motorin 51 kuruş daha pahalı
- 'Tarafsız ama yapıcı bir rol oynamaya hazırız'
- Müsilaj geri mi dönüyor? Prof. Dr. Sarı açıkladı!
- Kapıcılar Kralı’nın bitmeyen miras davası
- Avrupa hisse piyasaları yatay seyretti
- Görevden kaçmayız!
- Milli satranççı Marandi ve takımı, ABD'de şampiyon oldu
- Almanya'da karantina zorunluluğu kaldırılacak
- Beşiktaş TFF'ye resmi başvuruda bulundu...