Maldivler’deki Türk otel yatırımı ‘En İyi Resort’ seçildi

05 Nisan 2022 Salı, 11:46

Gürok Grup tarafından 2018 yılında Maldivler’de hayata geçirilen Joal Maldives, Fransa'nın önde gelen seyahat ve yaşam yayını Hotel & Lodge tarafından en iyi resort otel seçildi. Lüks otel ve turizm endüstrisindeki uzmanlardan ve profesyonellerden oluşan jürinin yer aldığı ödül töreni, 24 Mart günü Paris'teki Pavillon Cambon – Capucines'de düzenlendi. Jüri, aday gösterilen 108 otel arasından dokuz kategorinin her birinde üç kazananı belirledi.

Joali Maldives’in ödülü, Joali Maldives Kurucusu Esin Güral Argat aldı. Ödül ile ilgili konuşan Esin Güral Argat, şunları söyledi:

“2018 yılında misafirlerimizi ağırlamaya başladığımız ilk yurt dışı yatırımımız Joali Maldives ile “En İyi Resort” unvanını almak bizim için büyük bir gurur. Bu kıymetli ödülü tüm Joali ekibi adına alıyorum. Bizi ödüle layık gören Hotel & Lodge’a ve tüm jüri üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.