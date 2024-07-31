Mali müşavirler meydanlara çıkıyor

Yayınlanma: 31.07.2024 - 13:00

Güncelleme: 31.07.2024 - 13:00

Türkiye Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), mali müşavirlerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla miting düzenleyecek.

Türkiye'nin dört bir yanından binlerce mali müşavirin katılması beklenen mitingde, enflasyon düzeltmesi ile ilgili yaşanan sorunlar ve mesleki diğer sıkıntılar gündeme getirilecek.

"Enflasyon Düzeltmesinin Geçici Vergi Dönemlerinde Yapılmaması ve Mesleki Sorunların Çözümü" başlıklı miting, 1 Ağustos 2024 Perşembe günü saat 14.00'te Ankara Anıtpark'ta gerçekleşecek.