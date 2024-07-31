Mali müşavirler meydanlara çıkıyor
Mali müşavirler, taleplerinin yetkililer tarafından duyulması ve sorunlarının çözüme kavuşturulması için meydanlara çıkacak.
Türkiye Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), mali müşavirlerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla miting düzenleyecek.
Türkiye'nin dört bir yanından binlerce mali müşavirin katılması beklenen mitingde, enflasyon düzeltmesi ile ilgili yaşanan sorunlar ve mesleki diğer sıkıntılar gündeme getirilecek.
"Enflasyon Düzeltmesinin Geçici Vergi Dönemlerinde Yapılmaması ve Mesleki Sorunların Çözümü" başlıklı miting, 1 Ağustos 2024 Perşembe günü saat 14.00'te Ankara Anıtpark'ta gerçekleşecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘En az 30 vekille geliyoruz’
- Nagehan Alçı, Yunan sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
- Arda Güler'e tarihi teklif!
- Polis memuru, kiracılarını vurdu!
- Genco Erkal hayatını kaybetti
- Heniyye, Tahran'da öldürüldü
- Hedefinde 2024 Olimpiyatları açılışı var
- Hangi emekli ne kadar maaş farkı alacak?
- Cezası 14 bin lira
- 'Gangsterliği size Türkeş mi öğretti?'