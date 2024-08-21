'Malıma çöktüler' dedi! AKP'li belediyenin önünde isyan etti

Yayınlanma: 21.08.2024 - 16:11

Güncelleme: 21.08.2024 - 16:11

Konya'nın Karatay ilçesinde AKP'li belediye seyyar esnaf Abdullah K'nin kavunlarının yer aldığı aracına el koydu.

Abdullah K, AKP'li Karatay belediyesi önüne gelerek eylem yaptı. Abdullah K, belediye yetkililerinin kavunları hayrına dağıtacaklarını söylediğini fakat herhangi bir dağıtım olmadığını söyledi.

Hakimiyet.com'un haberine göre; "Malıma çökmeyin" diye isyan eden Abdullah K, getirdiği kavunları da belediye önünde yere atarak parçaladı. Seyyar esnaf, “Bu Karatay Belediyesi eşkiya mı?” diyerek sitem etti.

Abdullah K, şunları ifade etti:

“Benim malımı almışlar, gitmişler. Bana bir cevap verin abi. Kimse yetkili gelsin bana cevap versin. Abi niye cevap vermiyorsunuz? Ben malı arıyorum, malımı kaybettim.

Hayrına dağıtacağız diyorlardı. Dağıttıysanız kimin hayrına dağıttınız bu malı? Yetkiliyi çağırın abi. Bu Karatay Belediyesi eşkıya mı? Benim malıma niye çöküyor? Saat 10’dan beri malım nerede diyorum, malımın yerini tarif eden yok. Hayrına dağıtacakmış, siz benim malımı nasıl hayrına dağıtacaksınız.”

Bir süre sonra da polis ekipleri, gelip yaka paça tutup seyyar esnafı alandan uzaklaştırdı.

KARATAY BELEDİYESİ AÇIKLAMA YAPTI

Belediyenin dün (20 Ağustos) gerçekleşen protestoya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Belediyemiz Whatsapp şikayet hattına 17.18.19 Ağustos 2024 tarihlerinde farklı aralıklarda gelen şikayetler üzerine İlçemiz Hamzaoğlu Mahallesi Küçükkumköprü Caddesi Doğuş Parkı yürüyüş bandı yanı yaya yolu üzerinde bulunan kısımda römork üzerinde kavun satışı olduğu ihbarı yapılmış yapılan kontrolde plakası olmayan römork sahibi, Abdullah K. römorkunu kaldırması konusunda 19.08.2024 tarih ve saat 14.00 sıralarında çalışanı Bayram S.,’ye ya 022097 nolu tespit tutanağı tanzim edilmiştir. 20.08.2024 tarihinde saat 10.00 civarlarında Zabıta Ekiplerince kontrol amaçlı gidildiğinde römorkun yaya yolunda durduğu görülmüş vatandaşa ulaşılamamıştır.

Etraflıca araştırmalar sonucu akşam saatlerinde gelip satış yaptığı bilgisi alınması üzerine yaya yolunda rampa kısımda bulunması nedeni ile yayaların ve trafik akışında bulunan araçların zarar göreceği düşünülerek römork bölgeden Belediyemize ait traktör ile alınarak etrafındaki bulunan işletmecilere de bilgi bırakılarak Belediyemiz tesislerine Zabıta Müdürlüğü deposuna sağlam ve eksiksiz bir şekilde bırakılmıştır”