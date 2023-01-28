Maliyet artışı ve ithalat baskısı altında ezilen üreticiyi iklim değişikliği de vurdu

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 03:07

Özellikle son yıllarda yetersiz destekler, her yıl çoğalan ve çeşitlenen ithalat ile maliyet artışlarını karşılamayan fiyatlar nedeniyle büyük sorunlar yaşayan çiftçiler, iklim değişikliğinin sonuçlarından da ağır şekilde etkileniyor.

Bu kapsamda Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi’nin (TARSİM) 2022 yılıyla ilgili açıkladığı veriler de, hem özellikle iklim değişikliğinin yarattığı sorunlar nedeniyle çiftçinin devlet destekli tarım sigortalarına ilgisinin arttığı hem hasar dosyası sayısının geçen yıl önemli ölçüde çoğaldığını ortaya koydu.

İşte 2022 ile ilgili olarak öne çıkan detaylar:

Devlet destekli tarım sigortalarında, 2022’de 2021 yılına kıyasla poliçe sayısı yüzde 22 artarak 3 milyon 77 bin 908 adede çıkarken toplam prim üretimi yüzde 92 artışla 9 milyar lirayı aştı. Bu poliçeler kapsamında sunulan toplam teminat büyüklüğü (sigorta bedeli) ise yüzde 138 artışla 296.1 milyar liraya ulaştı.





Sigortalı alan büyüklüğü yüzde 21 artışla 34.9 milyon dekara çıkarken sigortalı sera sayısı yüzde 2 artışla 38 bin 519 adet, sigortalı hayvan sayısı büyükbaşta yüzde 35.7 artışla 4 milyon 894 bin, küçükbaşta yüzde 28.1 artışla 12 milyon 714 bin oldu.

770 BİN SİGORTALI

4 Yine verilere göre hasar ihbar dosyası sayısı yüzde 16 artışla 636 bin 113 adet, bunlarla ilgili hasar ödemesi büyüklüğü ise yüzde 51 artışla 3 milyar 678 milyon liraya ulaştı. Bu kapsamda en çok ödeme ise 852 milyon lirayla dolu, 542 milyon lirayla don, 367 milyon lirayla kuraklık hasarları nedeniyle yapıldı.

Sonuçlarla ilgili değerlendirme yapan TARSİM Genel Müdürü Serpil Günal ise şuna dikkat çekti:

“Üreticilerimiz, son yıllarda iklim değişikliğinin farkındalar. Meteorolojik olayları çok yakından takip ediyorlar ve tarım sigortasının öneminin bilincindeler. Bu doğrultuda, sistemdeki sigortalı üretici/ işletme sayısı 2022’de 2021’e kıyasla yüzde 17 artışla 658 binden 770 bine yükseldi.”