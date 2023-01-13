Kılıçdaroğlu söz vermişti! Çiftçilere destek için ilk adım atıldı

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 20:38

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 20:59

CHP lideri Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyarette bulunmak üzere gittiği Denizli’de Bozkurt Belediyesi Güneş Enerjisi Santrali Açılışı’na katıldı. Açılışla birlikte çiftçiye elektriği bedava verecek olan projenin ilk adımı atılmış oldu.

Törende konuşan Kılıçdaroğlu, "Gübreyi, ilacı, mazotu anladık, dışarıdan geliyor. Allah’ın güneşi bedava. Niye bu kadar pahalıya elektrik. Baktık ki, eğer akılcı bir yatırım yapabilirsek elektriği çiftçimize bedavaya verebiliriz. Erdoğan’ı izlediniz. 'Elinden tutan mı var' diyor. Elimden tutan yok ama engel çıkaran var. Ama herkes bilsin ki Bay Kemal şikayet etmez. Onun görevi bütün engelleri aşıp amaca ulaşmak. Erdoğan’ın unuttuğu bir şey var. Erdoğan, Bay Kemal’in hesap uzmanı olduğunu bilmiyor. Yıllardır hesap uzmanı olarak çalıştım. Hesap nedir, kitap nedir bunları bilirim. Dolar lobilerine, kömür lobilerine, akaryakıt lobilerine teslim olmuşlar ama kimse şunu unutmasın, Kılıçdaroğlu kimseye teslim olmaz." ifadelerini kullandı.