Çiftçiyi tedirgin eden tehlike: Kuraklık!

Yayınlanma: 11.01.2023 - 09:51

Güncelleme: 11.01.2023 - 09:51

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "standart yağış indeksi" metoduna göre 3 aylık kuraklık analizi sonuçları yayımlandı. Analize göre Kırıkkale'de şiddetli kuraklık yaşanıyor. Yağışların önceki yıllara göre az olması sebebiyle yaşanan kuraklık, tarımsal üretimi olumsuz yönde etkiledi. Nem kaybından dolayı kuruyan toprak, ekilen tahılın çimlenmesini de geciktirdi.

Keskin ilçesine bağlı Köprü köyde çiftçilik yapan Ahmet Doğan, tarım arazilerinin kuraklıktan etkilendiğini söyledi. Kuraklıktan dolayı rekoltede düşüş yaşayacaklarını ifade eden Doğan, geçen yıla göre bu kış yağışların çok az olduğunu belirtti.

"ÇİFTÇİNİN İŞİ ÇOK ZOR"

Çimlenmede gecikme yaşandığını anlatan Doğan, "Kuraklık olursa millet biter çiftçi biter. Çiftçi bitince de her şey pahalı olur. Unumuz, şekerimiz, sebzemiz her şeyimiz pahalı olur. Allah'a dua edelim ki rahmet versin. 10'uncu ayda ekinleri ektik. 3 ay oldu daha yeni yeni çıkanlar var. Bunlar hiç büyümez, büyümediği zamanda biçilmez. Çiftçinin işi çok zor. Geçen sene bu zamanlar çok güzel kar vardı. 2021 gibi olursa işimiz bitik. Allah, rahmetini verirse çiftçide köylüde şehirlide rahat olur" dedi.

"EKİNLERİMİZ KURU"

Uzun süredir yağışların olmamasından dolayı kurak geçtiğini belirten Doğan, "Çiftçide olmayınca şehirde her şey pahalı olur. Allah'ın rahmetini bereketini bekliyoruz. Milletten bir isteğim var; yağmur duasına çıksın rahmet duasına çıksın. İnşallah bizim dualarımız kabul olur. Rahmet yağar bizde rahatlarız. Şu güneşe bak. Kaç gündür de burada sis var. Geçen sene 6'ıncı aydan beri rahmet yok. Ekinlerimiz kuru, çıkmadı. Milletimize çiftçimize, Allah yardım etsin" diye konuştu.