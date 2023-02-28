Maliyet artışları tazminatları büyüttü: ‘Ortalama’ 11 bin TL’yi aştı

Yayınlanma: 28 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 28 Şubat 2023 - 04:00

Türkiye’deki enflasyonist ortam ve döviz kaynaklı maliyet artışlarının sigorta pazarında en çok etkilediği branşların ilk sırasında oto sigortaları yer alıyor. Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB), 2022 yılının tümüyle ilgili yeni açıkladığı “Motorlu Taşıtlar Sigorta İstatistikleri”, bu durumu bir kez daha çarpıcı şekilde ortaya koydu.

İşte öne çıkan detaylar:

KASKO: Geçen yıl 2021’e kıyasla kasko kapsamındaki hasarlarla ilgili “ödenen tazminat” tutarı yüzde 96.5 artışla 9.6 milyar liradan 18.6 milyar lira, “ödenen dosya” sayısı de yüzde 9.9 artışla 1 milyon 470 bin 410’dan 1 milyon 616 bin 92 adede yükseldi. Dosya başına ortalama ödeme de yüzde 78.8 artışla 6 bin 527 liradan 11 bin 668 liraya çıktı. Taşıt türü açısından en çok ödeme yüzde 90.6 artışla 12.9 milyar liraya ulaşan “otomobil” için yapıldı. Bu tür araçlarda dosya sayısı yüzde 10.1 artışla 1 milyon 154 bin 656 adet, ortalama ödeme yüzde 73.1 artışla 11 bin 135 lira oldu. Ayrıca ödenen tazminatta otomobil payı yüzde 70.3’ten yüzde 68.2’ye geriledi. Tazminatta en yüksek ortalama 40 bin 47 lira ile römork, en düşük ortalama 5 bin 392 lirayla traktörde hesaplandı.

ZORUNLU TRAFİK: Geçen yıl 2021’e kıyasla zorunlu trafik sigortası kapsamındaki hasarlarla ilgili ise “ödenen tazminat” tutarı yüzde 90.9 artışla 12.4 milyar liradan 23.6 milyar lira, “ödenen dosya” sayısı da yüzde 28.8 artışla 1 milyon 654 bin 442’den 2 milyon 119 bin 559 adede yükseldi. Dosya başına ortalama ödeme de yüzde 49 artışla 7 bin 479 liradan 11 bin 143 liraya ulaştı. Taşıt türü açısından en çok ödeme yüzde 92.4 artışla 12.9 milyar lirayı geçen “otomobil” için yapıldı. Bu tür araçlarda dosya sayısı yüzde 29.9 artışla 1 milyon 243 bin 400 adet, ortalama ödeme yüzde 48.1 artışla 10 bin 414 lira oldu. Ayrıca ödenen tazminatta otomobil payı yüzde 54.4’ten yüzde 54.8’e çıktı. Tazminatta en yüksek ortalama 17 bin 935 lira ile otobüs, en düşük ortalama 419 lirayla römorkta hesaplandı.

BES VE ‘HAYAT’TA BÜYÜME İSTİKRARLI

Anadolu Hayat Emeklilik’in 2022 yılı finansal sonuçlarına göre, şirketin aktif büyüklüğü yüzde 76 artışla 90.6 milyar TL, bireysel emeklilik sistemi (BES) fon büyüklüğü yüzde 74.8 artışla 75.7 milyar liraya ulaştı. Şirketin gönüllü BES katılımcı ile otomatik BES çalışan sayısı ise yüzde 14.3 artışla 2.5 milyon kişiye ulaştı. Hayat sigortası prim üretimi de yüzde 78.9 oranında artarak 3.5 milyar TL’yi gördü. Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Murat Atalay şu vurgulu yaptı: “Salgın etkisinin azaldığı fakat ekonomik anlamda etkilerinin hissedildiği bir ortamda BES ve hayat sigortası sektörleri istikrarlı şekilde büyümeye devam etti. Şirketimiz gönüllü BES katılımcı sayısı ve emeklilik sistemi toplam fon büyüklüğü kategorilerinde özel sermayeli şirketler arasındaki liderliğini sürdürdü





