Maliyet baskısına dayanamadı: Ünlü hamburger markası piyasadan çekildi

Fast food sektöründe artan maliyet baskısı, özellikle küçük ve orta ölçekli zincirleri zorluyor. Küresel devlerle rekabet etmekte zorlanan markalar küçülmeye gidiyor ya da piyasadan çekiliyor. ABD’de bu tabloya son örnek, köklü geçmişe sahip Hi-Ho Burgers & Brews oldu.

GEÇMİŞTE PİYASADAN ÇEKİLEN MARKALAR

Sektörde yaşanan daralma yeni bir gelişme değil. Bir dönem geniş şube ağıyla öne çıkan Burger Chef 1996’da, 400 restoranlık Red Barn 1986’da, Druther’s adıyla da bilinen Burger Queen ise 1990’da iflas ederek faaliyetlerini sonlandırdı.

Bugün ise 79 yıllık geçmişe sahip Hi-Ho Burgers & Brews’un da benzer bir sürece girdiğine işaret ediliyor.

AMİRAL ŞUBE KAPATILIYOR

Marka, Minnesota’daki ilk ve en bilinen şubesini kapatma kararı aldı. 1947 yılında kurulan zincir, yeni bir yapılanma planladığını açıklarken Güney Fargo’daki şubenin faaliyetlerine devam edeceğini duyurdu. Bu gelişme, sektördeki mali baskının ulaştığı seviyeyi gözler önüne serdi.

REKABETTE ÖLÇEK FAKTÖRÜ ÖNE ÇIKIYOR

Küçük hamburger zincirlerinin peş peşe kapanması, McDonald’s gibi büyük markalarla rekabetin zorluğunu ortaya koyuyor. Büyük ölçekli şirketler, tedarik zincirinde daha güçlü pazarlık gücüne sahip olurken maliyet avantajı elde ediyor.

YAPAY ZEKÂ MALİYET YÖNETİMİNDE ETKİLİ

Sektör temsilcilerine göre hızlı servis restoranlarında kârlılığı belirleyen en önemli unsur maliyet kontrolü. Uzmanlar, özellikle satın alma süreçlerinde yapılan hataların işletmeleri zor durumda bıraktığını belirtiyor.

Öte yandan McDonald’s gibi küresel şirketlerin satıştan tedarik zincirine kadar birçok alanda yapay zekâyı kullanarak operasyonlarını optimize ettiği, bu sayede kar marjlarını yüzde 3 ile 9 arasında koruyabildiği ifade ediliyor.

KÜÇÜK ZİNCİRLER İÇİN ZORLU SÜREÇ

Artan girdi maliyetleri karşısında küçük zincirler, etten ambalaja kadar pek çok ürünü daha yüksek maliyetle temin etmek zorunda kalıyor. Bu durum rekabet gücünü zayıflatırken, sektörde konsolidasyonun hızlanacağı ve küçük oyuncular açısından zorlu sürecin devam edeceği öngörülüyor.