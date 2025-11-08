Manipülasyona karşı uygulanan ceza 1 milyar TL'ye yaklaştı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), manipülasyonla mücadele kapsamında yaptığı denetimler sonucunda, 94 gerçek kişiye işlem bazlı piyasa bozuculuğu nedeniyle 496 milyon 895 bin lira, 167 gerçek kişiye ise diğer piyasa bozucu eylemlerinden ötürü 432 milyon 354 bin 690 lira idari para cezası uyguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Sermaye Piyasaları Kongresi"nde manipülasyonla mücadele alanında cezaları artıracaklarını ve düzenleyici çerçeveyi güçlendireceklerini belirterek, "Eksiklikleri gidereceğiz ve önümüzdeki dönemde manipülasyonla mücadelenin dozunu, kayıt dışılıkla mücadele dozunun da ötesine taşıyacağız" açıklamasında bulunmuştu.

SPK bültenlerinden derlenen bilgiye göre, Ekim 2025 sonu itibarıyla ⁠iki tüzel kişiye işlem bazlı piyasa bozucu eylemlerden toplam 6 milyon 57 bin 994 lira ceza kesildi. 94 gerçek kişiye işlem bazlı piyasa bozuculuktan 496 milyon 895 bin lira, 167 gerçek kişiye diğer piyasa bozucu eylemlerden 432 milyon 354 bin 690 lira idari para cezası tesis edildi.

İşlem bazlı piyasa dolandırıcılığı ile sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerini ve yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek bilgiye dayanan bazı fiilleri düzenleyen maddelerden toplam 78 kişi için suç duyurusunda bulunuldu.

Söz konusu bu maddeler ile piyasa bozucu eylemlerden toplam 143 sermaye piyasası aracında işlem tesis edildi.

İNTERNET SİTELERİ ERİŞİME KAPATILDI

Geçen yıl izinsiz kaldıraçlı işlem yaptıran 1852, kripto varlık hizmet sağlayıcılığı yapan 67 internet sitesi, 2025'te ise izinsiz kaldıraçlı işlem yaptıran 885, kripto varlık hizmet sağlayıcılığı yaptırdığı tespit edilen 32 internet sitesi erişime kapatıldı.