Manisa’da 16 binden fazla esnaf kepenk kapattı

Yayınlanma: 27.11.2023 - 09:02

Güncelleme: 27.11.2023 - 09:02

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen’in soru önergesini yanıtlayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat COVİD-19 salgınının başladığı 2020 yılından 2023 yılı ağustos ayı sonuna kadar geçen sürede Manisa’da 16 binden fazla esnafın kepenk kapattığını söyledi. Başevirgen, “Ticaret Bakanı Bolat soru önergemize verdiği yanıtta 2022 yılında Manisa’da kepenk kapatan esnaf sayısının 4 bin 228 olduğunu açıkladı. İlçelere göre dağılımına bakıldığında Yunusemre, Şehzadeler, Akhisar, Salihli ve Turgutlu ilk sıralarda yer alıyor” diye konuştu.

“ORTA SINIF ÇÖKTÜ, ESNAF BATTI”

Pandemi döneminden bu yana taşıdıkları borç yükünü hafifletemeyen KOBİ’lerin bankacılık sektörüne olan borçlarının eylül ayı itibari ile 3 trilyon lirayı aştığını söyleyen Başevirgen, “Girdi maliyetleri artan, borç batağından kurtulamayan esnafımız artık son çareyi işyerini kapatmakta buluyor. Çünkü vatandaşın alım gücü yok. Esnaf işyerini siftahsız kapatıyor. Masraflar çevrilebilir olmaktan çıktı. Borcu takibe düşen KOBİ sayısı 303 bin 500’e ulaştı. Uygulanan yüksek faiz, yüksek kur, fahiş vergi artışları ve zamlar, kontrolden çıkan işyeri kiraları, elektrik, doğalgaz faturalarıyla katlanan işletme giderleri esnafı kepenk kapatmaya zorluyor. Küçük esnaf ve sanatkarımız artık tükenmiş durumda. Son 3 yılda yaşadığımız kriz ülkenin orta sınıfını çökertti. Orta sınıfla birlikte ona bağlı olan kesimler de çökmeye başladı. Yüksek enflasyon orta sınıfı alt kesime dahil ederken üstteki zengin kesim ise daha da zenginleşti. Ancak ticaretin dönmesi ve esnafın müşteri bulması orta sınıfın alışveriş gücünü korumasına bağlı. Küçük esnafın bu şekilde yok olması mikro ekonomi anlamında çok büyük bir kayıp” ifadelerini kullandı.