Marble İzmir Fuarı’na yoğun ilgi
Türkiye doğal taş ihracatının can damarı Marble İzmir Fuarı, sektörü, 26-29 Nisan 2023 tarihleri arasında fuarizmir’de ağırladı. Bu yıl rekor kırarak 150 bin metrekareyi aşan sergi alanında, bin 15 katılımcıyla gerçekleşen fuarı, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından profesyonel ziyaret ederken milyon dolarlık anlaşmalara imza atıldı. Katılımcılar, fuarı değerlendirerek, Marble İzmir’in kendileri için dünyaya açılan kapı ve ihracatın başlama noktası olduğunu dile getirdi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından bu yıl 28. kez düzenlenen Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, doğal taşın her haline ve makinelere ev sahipliği yaptı. Renk ve desen çeşitliliği ile tüm ihtiyaçları karşılayan fuarda blok, işlenmiş taş, tasarımlar ve makinelere kadar pek çok ürün grubu alıcılarını buldu. Marble İzmir, bir kez daha dünyada 15 milyar metreküp olan doğal taş rezervlerinin yüzde 33 oranla 5.1 milyar metreküpüne sahip Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı oldu ve sektör için yeni ticaret fırsatları yaratmaya devam etti. Fuar katılımcıları, Marble İzmir’i değerlendirerek, bu fuarla birlikte sektörde pandeminin izlerinin silindiğini ve gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade etti.
DOĞAL TAŞLARIN SANATSAL FORMLARI DA SERGİLENDİ
Fuarda, doğal taşın sanatsal formları da sergilendi ve ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Tolkien’in Yüzüklerin Efendisi adlı fantastik edebiyat serisinden uyarlanarak çekilmiş film üçlemesindeki karakterlerin heykelleri, orijinali Hatay Arkeoloji Müzesi’nde yer alan Dionysos ile Ariadne mozaiğinin reprodüksiyonu, Fransız ressam William Adolphe Bouguereu’nun Müzik ve Edebiyat isimli eserinin çeşitli renkte binlerce parça mermer kullanılarak yapılan mozaik reprodüksiyonu, farklı türde heykeller, üç boyutlu tablolar, süs ve mutfak eşyaları, aksesuarlar büyük ilgi çekti.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan, istediği video gelmeyince küplere bindi
- Binali Bey’in bulanık işleri
- CHP'li Özkan açıkladı: 'İsim isim belgeler var!'
- Tarihimizdeki 21 yıllık bu karanlığa karşı...
- Millet İttifakı'ndan İzmir'de büyük miting
- En çirkin yalan...
- Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Alevi'ye de saygımız var
- Ünlü anketçiden İzmir mitinginde 'Millet' vurgusu
- Bir garip erişim engeli kararı
- Uğur Dündar'ın yeni adresi belli oldu