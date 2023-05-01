Marble İzmir Fuarı’na yoğun ilgi

Yayınlanma: 01.05.2023 - 11:25

Güncelleme: 01.05.2023 - 11:25

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından bu yıl 28. kez düzenlenen Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, doğal taşın her haline ve makinelere ev sahipliği yaptı. Renk ve desen çeşitliliği ile tüm ihtiyaçları karşılayan fuarda blok, işlenmiş taş, tasarımlar ve makinelere kadar pek çok ürün grubu alıcılarını buldu. Marble İzmir, bir kez daha dünyada 15 milyar metreküp olan doğal taş rezervlerinin yüzde 33 oranla 5.1 milyar metreküpüne sahip Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı oldu ve sektör için yeni ticaret fırsatları yaratmaya devam etti. Fuar katılımcıları, Marble İzmir’i değerlendirerek, bu fuarla birlikte sektörde pandeminin izlerinin silindiğini ve gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

DOĞAL TAŞLARIN SANATSAL FORMLARI DA SERGİLENDİ

Fuarda, doğal taşın sanatsal formları da sergilendi ve ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Tolkien’in Yüzüklerin Efendisi adlı fantastik edebiyat serisinden uyarlanarak çekilmiş film üçlemesindeki karakterlerin heykelleri, orijinali Hatay Arkeoloji Müzesi’nde yer alan Dionysos ile Ariadne mozaiğinin reprodüksiyonu, Fransız ressam William Adolphe Bouguereu’nun Müzik ve Edebiyat isimli eserinin çeşitli renkte binlerce parça mermer kullanılarak yapılan mozaik reprodüksiyonu, farklı türde heykeller, üç boyutlu tablolar, süs ve mutfak eşyaları, aksesuarlar büyük ilgi çekti.