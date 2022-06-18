Mardin Ovası'na buğday hasadı başladı: 'Gece gündüz demeden çalışıyoruz'
Mardin Ovası'na biçerdöverler buğday hasadı için girdi. Buğday üretiminde önemli yere sahip Mardin Ovası'nda bu sezon 1,5 milyon ton buğday rekoltesi bekleniyor.
Tarımın lokomotif sektör olduğu Mardin'de yaklaşık 3 milyon dekar tarım alanının 2 milyon dekarında ekimi yapılan buğdayda biçerdöverlerin tarlalara girmesiyle hasat başladı.
Mardin Ovası'ndaki tarlalarda çevre illerden de getirilen biçerdöverlerle 24 saat hasat yapan üreticiler, sulu tarım arazilerinde dönüm başına 500 ila 850 kilogram arasında verim alıyor.
Hasadı yapılarak kamyonlara yüklenen buğdaylar, Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezine götürülüyor.
Kızıltepe ilçesinde çiftçilik yapan Hacı Veysi Talayhan,babadan kalma arazilerde buğday ürettiklerini söyledi.
Talayhan, "Tarlamda dönüme 500 ile 850 kilogram arası verim alıyorum" dedi.
"GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞIYORUZ"
Diyarbakır'dan hasat için kente gelen biçerdöver operatörü Erkan Çınar da sıcağa ve toza rağmen çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek gece gündüz demeden çalıştıklarını anlattı.
Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi ve Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter ise biçerdöverlerin tam kapasite hasada başladığını kaydetti.
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