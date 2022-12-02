Marmara'daki balık tezgahlarında palamudun yerini çinekop alıyor
Marmara Denizi'nde sezonun ilk 3 ayında bol miktarda avlanan palamudun yerine tezgahları çinekop süslemeye başladı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Tarım Ürünleri AŞ Bandırma Su Ürünleri Şefi Özcan Ateş yaptığı açıklamada, geçen ay hale 49 bin 538 çift palamut, 3 bin 532 kasa çinekop, 3 bin 341 kasa hamsi, 1678 kasa sardalya, 1030 lüferin getirildiğini söyledi.
Ateş, geçen senenin aynı ayında ise 909 çift palamut, 2 bin 708 kasa çinekop, 4 bin 722 kasa hamsi, 2 bin 419 kasa sardalya, 2 bin 138 adet lüferin işlem gördüğünü ifade etti.
PALAMUT AZALDI
Hal esnafından Barış Yıldız da bugünlerde palamudun azaldığı bilgisini vererek, "Palamut yerini tezgahta çinekopa bıraktı. Çinekop tezgahlarda 80-100 liradan satılıyor. Yine tezgahlarda şu anda Karadeniz hamsileri var; 50-70 liradan satılıyor. İstavrit de 70 liradan tüketicilere sunuluyor" dedi.
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