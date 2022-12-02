Marmara'daki balık tezgahlarında palamudun yerini çinekop alıyor

02 Aralık 2022 Cuma, 07:00

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Tarım Ürünleri AŞ Bandırma Su Ürünleri Şefi Özcan Ateş yaptığı açıklamada, geçen ay hale 49 bin 538 çift palamut, 3 bin 532 kasa çinekop, 3 bin 341 kasa hamsi, 1678 kasa sardalya, 1030 lüferin getirildiğini söyledi.

Ateş, geçen senenin aynı ayında ise 909 çift palamut, 2 bin 708 kasa çinekop, 4 bin 722 kasa hamsi, 2 bin 419 kasa sardalya, 2 bin 138 adet lüferin işlem gördüğünü ifade etti.

PALAMUT AZALDI



Hal esnafından Barış Yıldız da bugünlerde palamudun azaldığı bilgisini vererek, "Palamut yerini tezgahta çinekopa bıraktı. Çinekop tezgahlarda 80-100 liradan satılıyor. Yine tezgahlarda şu anda Karadeniz hamsileri var; 50-70 liradan satılıyor. İstavrit de 70 liradan tüketicilere sunuluyor" dedi.



