Marmaray ve metro hatlarına zam teklifi: TCDD’den fiyatlara yüzde 25 artış talebi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı TCDD Taşımacılık A.Ş., Gebze-Halkalı Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro ve Sirkeci-Kazlıçeşme Banliyö hatlarını kapsayan zam teklifini gündeme taşıdı. Söz konusu tarife artışı, İstanbul’daki raylı sistem hatlarında yolcu taşıma ücretlerini doğrudan etkileyecek.
YÜZDE 25,49 ZAM TALEBİ
İBB Meclisi Tarife Komisyonu’na sunulan teklifte, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Gebze-Halkalı Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme Banliyö hatlarında yolcu taşıma hizmetlerine yönelik tarifelerin, yeniden değerleme oranı kapsamında yüzde 25,49 artırılması talep edildi.
TCDD’nin yüzde 25,49’luk artış talebinin kabul edilmesi halinde, Marmaray’da en uzun mesafe ücreti 75 TL’ye yükselecek. TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin talebi doğrultusunda hazırlanan düzenleme teklifinin, karara bağlanmak üzere İBB Meclisi gündemine gelmesi bekleniyor.