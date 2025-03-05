Marmaris ITB Berlin Turizm Fuarı’nda

Yayınlanma: 05.03.2025 - 09:31

Güncelleme: 05.03.2025 - 09:31

Dünya turizm pazarının en önemli destinasyonları ve firmalarının yer aldığı ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı, bugün başladı. Seyahat profesyonellerinin buluştuğu ve iş anlaşmalarının yapıldığı fuarda Marmaris de yerini aldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı Muğla standında diğer ilçelerle birlikte tanıtım çalışmalarını yürüten Marmaris heyetinde Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, GETOB Başkanı Cengiz Akgün, TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Deliveli, Belediye Meclis Üyesi Fahri Tan ve Marmarisli turizmciler yer aldı.

BAŞKONSOLOS ŞANLI’YA ZİYARET

Almanya’da bir dizi temaslarda da bulunan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, ilk olarak Türkiye’nin Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı'yı ziyaret etti. Meclis Üyesi Fahri Tan ve TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Deliveli ile birlikte gerçekleştirilen ziyarette Marmaris, Türkiye ve fuar hakkında keyifli bir sohbet gerçekleştirildi. Başkan Ünlü ayrıca Başkonsolos Şanlı'yı Marmaris'e davet etti.

GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ardından fuara geçen heyet burada da bir dizi görüşme yaptı. Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın ev sahipliği yaptığı stantta dünya çapındaki acentelerle 2025 turizm sezonu planlamaları hakkında toplantılar yapıldı. Rodos Belediye Başkanı Alexandros Koliadis da standı ziyaret eden isimler arasındaydı.

2025'E OLUMLU BAKILIYOR

Fuarı değerlendiren Belediye Başkanı Acar Ünlü, 2025 için çalışmalara başladıklarını belirterek “Dünyanın incisi Marmaris'i uluslararası alanda tanıtmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede dünyanın en önemli fuarlarından biri olarak kabul edilen ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı'nda turizm paydaşlarımızla birlikte yerimizi aldık. Seyahat acenteleri ve tur operatörlerinin temsilcileriyle önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Marmaris'in turizm potansiyelini uluslararası alanda tanıtmak ve ilçemizin doğal güzelliklerini, tarihi özelliklerini ve yatırım fırsatlarını geniş kitlelere ulaştırmak için çalışmalara devam edeceğiz. Marmaris'i dünya kenti yapmak için var gücümüzle çalışacağız” dedi. 2025 sezonu ile ilgili de Marmaris’e ilginin yoğun olduğunu belirten Başkan Ünlü, “Çok sayıda görüşme yaptık. Bunların geri dönüşleri olumlu yansırsa güzel bir sezon geçirmeyi umut ediyoruz” ifadesini kullandı.