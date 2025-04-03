Mart ayında 414 şirket koruma talep etti: Konkordato hızlandı

Yayınlanma: 03.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 03.04.2025 - 04:22

Konkordato Takip sitesinin güncel verilerine göre Mart 2025’te toplam 414 şirket konkordato başvurusunda bulundu. İnceleme sonuçlarına göre bunların 18’i için iflas, 189’u için geçiçi mühlet, 122’si için kesin mühlet kararı verildi. Geçen yılın aynı ayında konkordato talep eden şirket sayısı ise 173’tü. Bunun yanında yılın ilk üç ayında toplam 1283 konkordato başvurusunun 43’ü için iflas, 973’ü için ise geçici ve kesin mühlet kararları verildi. 2024’ün ilk 3 ayında toplam 492 konkordato talep edilmiş, bunların 23’ü için iflas, 321’i için geçici ve kesin mühlet kararları uygulanmıştı. Sektörel bazlı bakıldığında 2025’te en riskli sektörler arasında inşaat 457 başvuru ile ilk sırada yer alıyor. 2024’te ise rekor tekstildeydi.

Ekonomist Prof. Dr. Cem Başlevent, konkordato taleplerinde yaşanan tabloyu şöyle değerlendirdi:

OLUMLU TABLO ERTELENDİ

“2024’te ekonomik ortam şirketlerin çarklarını döndürmeleri için daha uygundu. Şu an ise son siyasi çalkantılarla birlikte ekonomik büyüme anlamında olumlu tablo ertelendi. Güncel konkordato tablosunun bir süre daha devam etmesi olası. Olumlu yönden bakılırsa destek ve kredilerle ayakta duran ‘zombi şirketlerin’ faaliyetlerinin sona ermesi olarak da değerlendirilebilir. Son günlerde başlayan tüketim kısıtlamaları artarsa ve tüketici güveni azalırsa firmaların varlığını sürdürmesi için ‘kredi garanti fonu’ yeniden devreye sokulabilir.”