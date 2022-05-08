08 Mayıs 2022 Pazar, 11:20

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Mart 2022 dönemine ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakanlığın verilerine göre; mart ayında 971 yatırım teşvik belgesi düzenledi.

Mart ayında 971 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 40 milyar 695 milyon 139 bin 80 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 27 bin 201 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan sabit yatırım tutarı 5 milyar 571 milyon 832 bin 299 lira olan ve 18 bin 143 kişiye istihdam sağlaması öngörülen 445 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde 286 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken bu projelerin sabit yatırım tutarı 10 milyar 237 milyon 877 bin 919 lira, istihdam edilenlerin sayısı 13 bin 595 oldu.

EN YÜKSEK YATIRIM TAV'DAN GELDİ

Bu dönemde en yüksek yatırıma Fraport Tav Antalya Yapım ve İşletme A.Ş imza attı. Şirket destekleyici ulaştırma faaliyeti başlıklı yatırım konusuyla 10 milyar 250 milyon liralık yatırımı için teşvik belgesi aldı.

Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş’nin Kocaeli’nde motorlu kara taşıtı imalatı başlığı altında 3 milyar 788 milyon liralık projesi için teşvik belgesi düzenlendi. Yatırım kapsamında 500 kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor.

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş, Manisa’daki kağıt hamuru, kağıt-mukavva imalatı yatırımı için 1 milyar 241 milyon liralık teşvik belgesi aldı.