Mart ayının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu: Birinci sıra şaşırttı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre aylık en yüksek reel getiri, yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 0,72, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 1,08 oranlarıyla mevduat faizi (brüt)’te gerçekleşti.

AYLIK BAZDA YATIRIM ARAÇLARININ PERFORMANSI

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından Amerikan Doları yüzde 1,14, Euro yüzde 3,37, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 3,87, külçe altın yüzde 5,01 ve BIST 100 endeksi yüzde 8,77 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise Amerikan Doları yüzde 0,79, Euro yüzde 3,03, DİBS yüzde 3,53, külçe altın yüzde 4,68 ve BIST 100 endeksi yüzde 8,45 oranlarında yatırımcısına kayıp yaşattı.

ÜÇ VE ALTI AYLIK DÖNEMDE ALTIN ÖNE ÇIKTI

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,03, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,57 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,03, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,15 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kaydedildi.

Altı aylık değerlendirmeye göre de külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 29,21, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 24,97 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı. Bu dönemde Euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,14, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,26 oranlarında yatırımcısına en fazla kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK GETİRİDE LİDER KÜLÇE ALTIN

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 54,39, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 51,10 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık bazda Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 4,20, DİBS yüzde 2,96 ve BIST 100 endeksi yüzde 0,27 oranlarında reel getiri sağladı. Buna karşılık Euro yüzde 0,52 ve Amerikan Doları yüzde 7,04 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 1,98 ve DİBS yüzde 0,76 oranlarında reel getiri sağlarken; BIST 100 endeksi yüzde 1,86, Euro yüzde 2,64 ve Amerikan Doları yüzde 9,02 oranlarında yatırımcısına kayıp yaşattı.