Martı otomobil paylaşımını açıyor

21 Ekim 2022 Cuma, 13:57

Paylaşımlı scooter ve motosiklet hizmeti veren Martı, TAG ile aracında boş koltuklarıyla yolculuk yapan sürücülerle aynı yöne gitmek isteyen yolcuları buluşturacak. Şirket bir yolculuk ağı ile İstanbulluların ulaşım ihtiyaçlarına paylaşım ekonomisine dayalı çözüm üretmeyi hedefliyor.

Martı uygulamasına gelecek yeni güncelleme sonrasında en az 10 Martı yolculuğunu tamamlamış olanlar TAG platformundan faydalanabilecek. Bu hizmet kapsamında Martı herhangi bir ücret ya da komisyon almazken, yolculuk paylaşımlarında sürücü ile yolcuların masrafları paylaşmalarına dayalı bir sistem geçerli olacak.

TRAFİK YOĞUNLUĞUNA ÇÖZÜM OLABİLİR

TÜİK'in Mart 2022 verilerine göre son 1 yılda İstanbul trafiğine eklenen 247 bin yeni araç ile İstanbul'da trafikteki araç sayısı 4 milyon 688 bin’e yükseldi. Uzmanlar, İstanbul nüfusunun dörtte biri oranına ulaşan araç sayısının, insan sağlığına ve çevreye verdiği zararların yanı sıra trafik yoğunluğunu da katlanılamaz hale getireceği konusunda ortak görüş bildiriyorlar. Önümüzdeki yıllarda trafikte olan otomobil sayısının 3’te 1 azalması halinde, trafik yoğunluğunun yüzde 70, otoparklarlardaki yoğunluğun ise yüzde 95 oranında düşeceği hesaplanıyor.

ÜCRET ALMAYACAK

Şirket TAG’in dayanışma platformu olduğunu ifade ettiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Martı kullanıcılarını bir araya getiren bir dayanışma platformudur. Martı, TAG üzerinden ücret almaz, bir gelir elde etmez, ticari bir hizmet sunmaz. TAG’ın geliştirilme amacı tek aracın maksimum kişi tarafından kullanılmasını sağlamak ve trafikteki araç yoğunluğunu azaltmaktır. Martı elindeki milyonlarca yolculuktan elde ettiği ulaşım datasını kullanarak en verimli eşleşmelerin yapılmasını sağlar.”