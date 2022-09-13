Martı rekabet şartlarını sağlayacağını taahhüt etti

13 Eylül 2022 Salı, 10:17

Rekabet Kurulu, Martı İleri Teknoloji AŞ'ye ürün pazarında hâkim durumda bulunduğu ve rakipleri üzerinde dışlayıcı eylemleri ile hâkim durumunu kötüye kullanmak suretiyle geçen ay soruşturma başlatmıştı. Kurum soruşturmayı sonlandırdı. Rekabet Kurumu’ndan yapılan açıklamada şirketin verdiği taahhütlerin hayata geçirilmesi durumunda rekabet sorunlarını giderebileceğini kanaat getirdi.

Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Martı İleri Teknoloji A.Ş. hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı (13.9.2022)

Martı İleri Teknoloji A.Ş. Hakkında Yürütülen Soruşturma Alınan Taahhüt Üzerine Sonlandırılmıştır.

Rekabet Kurulunun 21.07.2022 tarih ve 22-33/527-M sayılı kararı ile Martı İleri Teknoloji A.Ş’nin ilgili ürün pazarında hâkim durumda bulunduğu ve rakipleri üzerinde dışlayıcı eylemleri ile hâkim durumunu kötüye kullanmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma süreci devam ederken, Martı İleri Teknoloji A.Ş. tarafından dosya içeriğindeki rekabetçi endişelere yönelik olarak taahhüt sürecinin başlatılmasına ilişkin başvuruda bulunulması üzerine gerçekleştirilen görüşmeler soncunda Martı İleri Teknoloji A.Ş. tarafından bir taahhüt paketi sunuldu.

08.09.2022 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; taahhütlerin dosya kapsamında tespit edilen rekabet sorunlarını giderebilecek nitelikte olması nedeniyle kabulüne ve ilgili teşebbüs açısından bağlayıcı hale getirilerek soruşturmanın sonlandırılmasına karar verilmiştir."