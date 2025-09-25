MASAK’a kritik yetki: O hesaplar anında dondurulacak!

MASAK’a banka hesaplarını anlık izleme ve gerektiğinde dondurma yetkisi verilmesi planlanıyor. Yeni düzenleme, özellikle banka dolandırıcılığı ve bilişim suçlarına hızlı müdahale olanağı sunacak. Hazırlanan kanun teklifi ile şüpheli hesap hareketlerinin anında izlenmesi ve gerektiğinde dondurulması hedefleniyor. Böylece bilişim suçlarına karşı daha etkin bir mücadele ortamı sağlanacak.

11. YARGI PAKETİ’NE DAHİL OLMASI BEKLENİYOR

Teklifin, Meclis’in yeni yasama döneminde gündeme gelmesi ve 11. Yargı Paketi içinde yer alması öngörülüyor. Türkiye’nin üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) kara parayla mücadele kriterleri de MASAK mevzuatına eklenmiş olacak.

HESAP HAREKETLERİ YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

MASAK’a verilecek yetkiler ile banka hesaplarındaki olağandışı hareketlilikler yakın takibe alınacak. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’da şüpheli işlem bildirimine dair maddelerde değişiklik yapılacak. Bildirim, bilgi ve belge verme süreçleri de anlık takibi kolaylaştıracak şekilde güncellenecek.

SANİYELER İÇİNDE MÜDAHALE MÜMKÜN OLACAK

MASAK, yeni teknolojiler sayesinde banka hesapları üzerinden gerçekleştirilen şüpheli işlemlere saniyeler içinde müdahale edebilecek. Bankalar ve finans kuruluşları aracılığıyla yapılan işlemlerde mali polis denetimi de genişletilecek.

ANLIK HESAP DONDURMA VE TAKİP

Kaynağı belirsiz veya kişinin maddi gücünün üzerinde görülen tüm hesap hareketlerinde anlık izleme sistemi devreye girecek. Hesaba anında el konulması veya dondurma işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli hukuki altyapı oluşturulacak.

Teklifin ekim ayında Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.