Mavi Marmara gemisi satışa çıkarıldı

20 Kasım 2021 Cumartesi, 23:39

Gazze’ye insanı yardım taşırken, 2010 yılında İsrail tarafından hedef alınan Mavi Marmara gemisi, 3 milyon 888 bin lira bedelle açık artırmaya konuldu.

Anadolu 3’üncü İcra Dairesi tarafından yayınlanan açık artırma ilanında, Mavi Deniz Taşımacılığı'na ait geminin 93 metre boyunda, 15.80 metre eninde olduğu belirtildi. Eski ismi ‘Mavi Marmara’ olan ‘Anatolian’ isimli yük gemisinin şerh kaydında ipotek ve haciz olması nedeniyle satışa çıkarıldığı kaydedildi.

İlanda, geminin Somali’nin Başkenti Mogadişu Limanı’nda bulunduğu, sigorta değerinin 2 milyon dolar olduğu, geminin seyir, haberleşme ve diğer can emniyet koruma gibi ekipmanlarının faal halde olduğu aktarıldı.

GEMİDE SALDIRI İZLERİ VAR

İlanda, geminin Somali'de deniz haydutları tarafından saldırıya uğradığı belirtilirken, gemide bulunan silahlı muhafızların karşılık verdiği, buna rağmen saldırının hem füze hem de mermi atılarak devam ettiği, askeri muhafız gemilerinin yetişmesi ile saldırının sona erdiği anlatıldı. Bu sebeple satışa konu gemide saldırıya dair izler mevcut olduğu, geminin fiziksel kondisyonunun orta derece olduğu, yakıt ikmali, kumanya ikmali yapılması sertifikalarının yenilenmesi ve personel ile donatılması durumunda kendi imkânları ile seyir yapılabilecek durumda olduğu, Türkiye’ye getirilme masrafının 320 bin 220 dolar olduğu vurgulandı.

Gazze’ye insani yardım taşıyan ‘Mavi Marmara’ gemisine 31 Mayıs 2010'de İsrail askerleri saldırmıştı. Saldırıda 10 kişi hayatını kaybederken, 50’den fazla kişi ise yaralanmıştı. Olaydan yaklaşık 6 yıl sonra İsrail, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine 20 milyon dolar tazminat ödemişti.



