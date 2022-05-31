Mayıs ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı: Yine artış gözüküyor

TÜİK tarafından 3 Haziran Cuma günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Sonuçlar enflasyonun yine yükseleceğine işaret ediyor.

AA
31 Mayıs 2022 Salı, 15:34
Mayıs ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı: Yine artış gözüküyor
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AA Finans'ın anketine göre, ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 5,49 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,40 ve en yüksek yüzde 8,15 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,49) göre bir önceki ay yüzde 69,97 olan yıllık enflasyonun yüzde 77,72'ye yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 7,25 artış göstermişti.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 57,7'den yüzde 61,2'ye yükseldi.

Dönem Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Gerçekleşme (Yüzde)
Ocak 38,12 10,09 11,10
Şubat 38,05 4,14 4,81
Mart 44,78 5,34 5,46
Nisan 57,70 5,96 7,25
Mayıs 61,20 5,49  

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