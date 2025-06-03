Mayıs ayı verileri belli oldu: Ekonomistler enflasyonu nasıl yorumladı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımladı. Aylık tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 1,53 artış gösterdi. Bu oran, piyasa beklentisi olan yüzde 2,10’un altında kaldı. Yıllık enflasyon ise yüzde 35,41 olarak hesaplandı.

Peki ekonomistler TÜİK'in yayımladığı enflasyon verilerini nasıl değerlendirdi?

'BÜYÜK ÖLÇÜDE UYUMLU'

Prof. Dr. Hakan Kara, “TÜİK Mayıs aylık enflasyonunu %1,53 olarak açıkladı. Merkez Bankası son raporunda %1,6 olarak tahmin etmişti. İki rakam büyük ölçüde uyumlu” ifadelerini kullandı.

'BU VERİYİ DOĞRU KABUL EDERSEK, FAİZ İNDİRİMİ MÜMKÜN DİYEBİLİRİZ'

Prof. Dr. Fatih Özatay ise değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Mayıs enflasyonu % 1,53, yıllık %35,4 oldu (TÜİK). TÜİK yeni bir kurumsal kimliğe kavuşturularak bağımsız yapılsaydı kimse 'ama İTO Mayıs enflasyonu %2,8' demeyecekti. Bu veriyi doğru kabul edersek, faiz indirimi mümkün diyebiliriz. Bundan sonra her ay fiyatlar en fazla %1,65 artmalı ki 2025 sonunda enflasyon %29 olsun.”

TÜİK GIDA FİYATLARINDA DİĞER KURUMLARDAN AYRIŞTI

Dr. Burcu Aydın, “TÜİK tüketici enflasyonun azalmasında gıda fiyatlarında düşüş etkili oldu. TÜİK gıda enflasyonu mayıs ayında diğer kuruluşlardan büyük ölçüde ayrıştı” dedi.

Gıda enflasyonu kurumlara göre şöyle:

TÜRK-İŞ: %4,4

İTO: %3,2

TEPAV: %1,2

TÜİK: -%0,7

'EKONOMİK PROGRAMIN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ TÜİK ENFLASYONU'

Prof. Dr. Burak Arzova şu ifadeleri kullandı:

“Resmi mayıs ayı Enflasyonu (TÜİK) aylık bazda %1,53 arttı. Beklenti %2 idi. Hemen hemen aynı metodoloji ve madde sepetini kullanan İTO enflasyonu mayıs ayında %2,83 gelmişti. Hep söylediğim gibi Ekonomik Programın en büyük destekçisi TÜİK enflasyonu 'İllüzyon Ekonomisi V2.0'”

'İSTANBUL DIŞINDA FİYATLAR GERİLEMİŞ DEMEK Kİ'

Serdar Pazı ise TÜİK verilerine ilişkin yorumunda, “İstanbul %3 ve Türkiye %1.5 ise İstanbul dışında fiyatlar gerilemiş demek ki izahı olmayanın mizahı olur ne diyelim” dedi.

'MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNİNİ TUTTURUR'

Prof. Dr. Hakkı Öztürk, TÜFE verilerini şöyle değerlendirdi:

“İTO mayıs ayı 2,83%, yıllık 46,57% TÜİK mayıs ayı 1,53%, yıllık 35,41% Böyle giderse, TÜİK yıl sonu %24 olan Merkez Bankası enflasyon tahminini tutturur.”

'TÜİK MAYIS ENFLASYONUNDA BİR MUCİZE GERÇEKLEŞMİŞ'

Prof. Dr. Öner Günçavdı, açıklanan TÜİK verilerini şu sözlerle değerlendirdi:

“FLAŞ... FLAŞ... FLAŞ TÜİK Mayıs enflasyonunda bir mucize gerçekleşmiş. Mayıs ayında TÜFE %1,53 artmış. Program son derecede başarılı bir şekilde devam ediyor. Emeği geçen TÜİK çalışanlarına şükranlarımla...”

'HAZİRANDA BİR FAİZ İNDİRİMİ ARTIK SÜRPRİZ OLMAYACAKTIR'

Ekonomist Murat Sağman ise yaptığı açıklamada, “Ortalama beklenti yüzde 2 iken, TÜİK Mayıs 2025 enflasyonunu sürpriz yaparak yüzde 1,53 olarak açıkladı. Böylece yıllık enflasyon yüzde 35,41’e geriledi. (Yüzde 37,86 idi bir önceki ay). Bu açıklanan verilerle 19 Haziran’da Merkez Bankası tarafından bir faiz indirimi artık sürpriz olmayacaktır. ENAG'ın açıkladığı enflasyon oranı ise, TÜFE aylık yüzde 3,66 yıllık ise yüzde 71,23 oranında gerçekleşti. İTO aylık enflasyonu yüzde 2,83 yıllık enflasyon yüzde 46,57 olarak gerçekleşti” ifadelerine yer verdi.