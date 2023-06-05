Mayıs enflasyonu sonrası tablo: Memur ve emekli maaşı zammı ne kadar?
Mayıs ayı enflasyon verileri ile emekli ve memurun zam senaryoları da bir kademe daha netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı doğalgaz için 'sıfır fiyat' yöntemi memur ve emekli maaş hesabında negatif etki yarattı. İşte beklenen zam oranı...
Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla milyonlarca emekli ve memurun alacağı zam oranları da netleşmeye başladı.
Tüketici fiyat endeksi tarafında doğalgaz fiyatları için 'sıfır fiyat' yönteminin uygulandı. Bununla beraber Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0.04 arttı, yıllık bazda TÜFE yüzde 39.59 oldu.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?
5 aylık enflasyon yüzde 15.26 olarak gerçekleşti. Bu rakam milyonlarca memur ve emeklinin zammı için kritik önem taşıyor. Yani işçi emeklisi Haziran'da enflasyon hiç artmazsa yüzde 15.26 zam alacak.
Memur ve memur emeklileri de 2023 yılı için toplu iş sözleşmesine göre ilk altı ay için yüzde 8 ikinci altı ay için yüzde 6 zam ve enflasyon farkını alacak. Böylece memur ve memur emeklisi için son ay hesaba katılmazsa alacakları zam yüzde 7.26 enflasyon farkı olacak.
Haziran ayında enflasyon oranının da açıklanmasıyla birlikte alınacak enflasyon farkı netlik kazanacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BIN LİRA OLACAK
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Hak-İş Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, "En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak. Memur maaşlarındaki bu artışlar otomatik olarak emeklerine de yansıyacak. Bakanımıza yasal tarih olan temmuz ayına kadar bu çalışmanın tamamlanması için gereken talimatı verdim" açıklaması yapmıştı.
Ayrıca Erdoğan emeklilere ilişkin olarak da, "Seçimden sonra, yeni Meclisin yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız. Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.
ERDURSUN ZAM BEKLENTİSİNİ PAYLAŞTI
Ara zam ile ilşkin sosyal medya hesabından açıklam yapan SGK Uzmanı Özgür Erdursun beklentisini paylaştı.
Erdursun, "Mayıs ayı TÜİK enflasyonu %0.04 ENAG enflasyonu ise %5.68, TÜİK Haziran enflasyonunu bu oranlarda açıklarsa memura, memur emeklilerine, SSK, Bağ-Kur emeklilerine 1 Temmuz’da ortalama %18.31 zam(enflasyon farkı) verilir… ENAG’a göre ise %43.68 zam verilmesi gerekir! (Refah payı ile TÜİK’in açıkladığı oranların üzerinde zam yazılacağını düşünüyorum.)"
Mayıs ayı TÜİK enflasyonu %0.04 ENAG enflasyonu ise %5.68, TÜİK Haziran enflasyonunu bu oranlarda açıklarsa memura, memur emeklilerine, SSK, Bağ-Kur emeklilerine 1 Temmuz’da ortalama %18.31 zam(enflasyon farkı) verilir… ENAG’a göre ise %43.68 zam verilmesi gerekir! (Refah…— Özgür Erdursun (@ozgurerdursun) June 5, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP’ye operasyon mu geliyor?
- Özgür Demirtaş'dan 'Mehmet Şimşek' paylaşımı
- 3 kritik koltuk boş kaldı!
- Sinan Oğan'dan dikkat çeken 'Mehmet Şimşek' paylaşımı
- 'Amerika ile Erdoğan anlaştı...'
- Eski İçişleri Bakanı yaşamını yitirdi
- Emine Erdoğan'ın korumasını sinirlendiren anlar
- Enflasyonda 'sıfırlanma ayarı'
- Demet Akalın'dan yeni bakana dikkat çeken yorum
- Yeni anayasa açıklamalarına CHP'den ilk yanıt