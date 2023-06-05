Mayıs enflasyonu sonrası tablo: Memur ve emekli maaşı zammı ne kadar?

Yayınlanma: 05.06.2023 - 12:04

Güncelleme: 05.06.2023 - 12:09

Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla milyonlarca emekli ve memurun alacağı zam oranları da netleşmeye başladı.

Tüketici fiyat endeksi tarafında doğalgaz fiyatları için 'sıfır fiyat' yönteminin uygulandı. Bununla beraber Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0.04 arttı, yıllık bazda TÜFE yüzde 39.59 oldu.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

5 aylık enflasyon yüzde 15.26 olarak gerçekleşti. Bu rakam milyonlarca memur ve emeklinin zammı için kritik önem taşıyor. Yani işçi emeklisi Haziran'da enflasyon hiç artmazsa yüzde 15.26 zam alacak.

Memur ve memur emeklileri de 2023 yılı için toplu iş sözleşmesine göre ilk altı ay için yüzde 8 ikinci altı ay için yüzde 6 zam ve enflasyon farkını alacak. Böylece memur ve memur emeklisi için son ay hesaba katılmazsa alacakları zam yüzde 7.26 enflasyon farkı olacak.

Haziran ayında enflasyon oranının da açıklanmasıyla birlikte alınacak enflasyon farkı netlik kazanacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BIN LİRA OLACAK

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Hak-İş Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, "En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak. Memur maaşlarındaki bu artışlar otomatik olarak emeklerine de yansıyacak. Bakanımıza yasal tarih olan temmuz ayına kadar bu çalışmanın tamamlanması için gereken talimatı verdim" açıklaması yapmıştı.

Ayrıca Erdoğan emeklilere ilişkin olarak da, "Seçimden sonra, yeni Meclisin yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız. Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

ERDURSUN ZAM BEKLENTİSİNİ PAYLAŞTI

Ara zam ile ilşkin sosyal medya hesabından açıklam yapan SGK Uzmanı Özgür Erdursun beklentisini paylaştı.

Erdursun, "Mayıs ayı TÜİK enflasyonu %0.04 ENAG enflasyonu ise %5.68, TÜİK Haziran enflasyonunu bu oranlarda açıklarsa memura, memur emeklilerine, SSK, Bağ-Kur emeklilerine 1 Temmuz’da ortalama %18.31 zam(enflasyon farkı) verilir… ENAG’a göre ise %43.68 zam verilmesi gerekir! (Refah payı ile TÜİK’in açıkladığı oranların üzerinde zam yazılacağını düşünüyorum.)"