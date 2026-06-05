Mayısta ihracat yüzde 9.3, ithalat yüzde 10.7 düştü

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) ortak açıklamasına göre Mayıs 2026’da, Mayıs 2025’e kıyasla ihracat yüzde 9.3 düşüşle 22.5 milyar dolar, ithalat yüzde 10.7 düşüşle 28.1 milyar dolar ve dış ticaret açığı 15.7 düşüşle 6 milyar dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 78.9’da yüzde 80.1’e yükseldi. Mayıs ayıyla ilgili yorum yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise bayramlar nedeniyle yedi iş gününün tatil olmasının ihracat performansına olumsuz yansıdığını vurguladı.

OTOMOTİV SORUNLU

Yine verilere göre ilk beş ayda ihracat yüzde 0.3 artışla 111.2 milyar dolar, ithalat yüzde 1.2 artışla 153.9 milyar dolar ve açık yüzde 3.6 artışla 42.7 milyar dolara ulaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 72.9’dan yüzde 72.2’ye düştü. Bunların yanında 31 Mayıs itibarıyla son bir yıllık ihracat 273.5 milyar dolar, ithalat 367.2 milyar dolar hesaplandı. Mayıs ayı ihracat verilere sektörel olarak bakıldığında, hacim açısından en önemli düşüşün yüzde 17.2 (3.3 milyar dolar) ile otomotivde olduğu görülüyor. Hazırgiyim ihracatı da yüzde 14.9 düşüşle 1.3 milyar dolara indi. Ayrıca elektrik ve elektronik ihracatı yüzde 11.3 düşüşle 1.5 milyar dolarda kaldı. Bitkisel ürün ihracatı da yüzde 8.3 düşüşle 1.9 milyar dolar oldu. Ülke bazında bakıldığında en önemli pazar olan Almanya’ya ihracat yüzde 15.2 düşüşle 1.5 milyar dolara indi. Bu ülkeyi yüzde 2.6 düşüş ve 1.2 milyar dolarla ABD, yüzde 6.7 düşüş ve 1.1 milyar dolarla İtalya, yüzde 21 düşüş ve 1.1 milyar dolarla İngiltere, yüzde 3 düşüş ve 995 milyar dolarla İspanya izledi.