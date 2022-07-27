McDonald's 14 yıl sonra ilk kez çizburger fiyatını artırdı

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 16:41

McDonald's, 4 yıldaki ilk çizburger fiyat artışını artan maliyetlere bağladı ve ufukta başka büyük fiyat artışları olduğunu söyledi.

McDonald's İngiltere ve İrlanda'nın CEO'su Alistair Macrow, yiyecekleri uygun fiyatlarla satmaya kararlı olduğunu, ancak maliyet baskılarının “bazı zor seçimler yapmak” zorunda kaldığı anlamına geldiğini söyledi.

Macrow sözlerine şöyle devam etti:

“Bu yaz restoranlarımız enflasyondan en çok etkilenen menü öğelerine 10 ile 20 pound arasında fiyat artışı olacak. Bugünden itibaren çizburgerimizin fiyatını 14 yıldan beri ilk kez 99 penny'den 1.19 Euro'ya çıkaracağız.

"Herhangi bir fiyat artışının iyi haber olmadığını anlıyoruz, ancak bu değişiklikleri elimizden geldiğince erteledik ve en aza indirdik."

McDonald's bazı menü fiyatlarının bu durumdan etkilenmeyeceğini söylerken, İngiltere'deki yaklaşık 1.300 McDonald's restoranlarının bir kısmı franchise sahipleri tarafından işletildiği için fiyatların ülke genelinde değişiklik göstereceği belirtildi.