MCL Bentonite’in kedi kumu dünya pazarında yayılıyor

Bentonit madenini işleyerek kedi kumu üreten MCL Bentonite, Türkiye’de çıkarılan doğal kaynağı işleyerek çok sayıda ülkeye ürün gönderiyor. Şirket, üretiminin büyük bölümünü ihraç ediyor ve bugün 72 ülkeye satış yapıyor.

İHRACAT RAKAMLARI ARTIYOR

Karadeniz Bölgesi’nden çıkarılan bentonitin işlenmesiyle elde edilen kedi kumunun dünya pazarlarında yaygınlaşması, Türkiye’nin bu alandaki ihracatını artırdı. Şirketin Genel Müdürü Burak Felek, 2025 ve 2026 için hedefledikleri ciroya ilişkin bilgi vererek, "Türk bentonitinin dünya pazarlarında kalite ve güvenin sembolü hâline gelmesi açısından önemli bir eşikteyiz" ifadelerini kullandı. Felek ayrıca, Fatsa’daki tesisin ardından Ocak 2026’da tamamlanması planlanan yeni tesisin çevre odaklı üretim yapacağını belirtti.

AVRUPA PAZARININ ETKİSİ

MCL Bentonite’in ihracatında Avrupa pazarı önemli bir yer tutuyor. İhracat Direktörü Cavit İlhan Durmuş, Avrupa’daki market zincirlerinde Türk üretimi kedi kumunun yaygınlaştığını belirterek, "Avrupa artık yerli üretim Türk kedi kumunu kullanıyor diyebiliriz" dedi.

HEDEF ÜLKELERİN GENİŞLEMESİ

Durmuş, faaliyetlerinin yalnızca Avrupa ile sınırlı olmadığını, toplamda 72 ülkeye ihracat yaptıklarını vurguladı ve dağıtım ağının genişlemesinin şirketin öncelikli hedefleri arasında olduğunu söyledi. Durmuş, 2026 itibarıyla ABD ve Avustralya pazarlarının da hedefleri arasında yer aldığını ifade etti.