Meclis lokantasına zam geldi: En pahalı yemek 25TL
Meclis restoranlarındaki yemeklere yüzde 50'ye varan oranlarda zam geldi. Restoranın en pahalı yemekleri arasında bulunan kuzu kavurmanın fiyatı, yeni zamla birlikte 18 liradan 25 liraya yükseldi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) restoranların yemeklere yüzde 50'ye varan oranlarda zam geldi. Son zamla birlikte dana kavurma yemeğinin porsiyon fiyatı 22 liraya yükseldi. En pahalı yemekler arasında bulunan kuzu kavurmanın fiyatı, yeni zamla birlikte 18 liradan 25 liraya yükseldi.
Sözcü gazetesinde yer alan habere göre ciğer-şiş ızgara ve kuzu şiş de 25 lira oldu. Tavuk yemeğinin porsiyon fiyatı 4 lira artarak 15 liraya, pide 15, sütlaç gibi tatlıların fiyatı da 10 liraya yükseldi.
Çorba fiyatlarına da 1 lira zam geldi.
Meclis lokantasındaki personel memur olduğu ve elektrik, su, kira gibi masraflar da bütçeden ödendiği için, sunulan yemekler maliyetine satılıyor.
Milletvekilleri her gün ziyaretlerine gelen çok sayıdaki seçmenine yemek ısmarlarken, fiyatlar da en düşük seviyede tutuluyor.
MİLLETVEKİLİ MAAŞLARI 56 BİN LİRAYA YÜKSELMİŞTİ
TBMM'de halen milletvekilleri, gazeteciler, seçmenler ve personele hizmet veren 8 lokanta bulunuyor. Milletvekillerinin maaşları yapılan zam ile birlikte temmuz ayında 40 bin liradan 56 bin liraya yükselmişti.
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