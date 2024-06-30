Meclisten karar çıktı: Çalışanların hesabına 37 bin 200 TL yatacak

Yayınlanma: 30.06.2024 - 11:27

Güncelleme: 30.06.2024 - 11:59

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 4 bin 463 işçi için beklenen banka promosyonu, bugün itibarıyla personelin hesaplarına aktarılıyor.

Bu promosyonla her bir çalışan, 37 bin 200 TL tutarında ödeme alacak. Promosyonlar bugün hesaplara yatacak.

PROMOSYONLAR BUGÜN HESAPLARA YATIRILACAK

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Büyükşehir Belediyesi çalışanları için Pazar günleri hesaplara yatırılan banka promosyonlarının önemine vurgu yaptı.

Aras, ekonomik koşulların zorluğuna rağmen çalışanların alım gücünü artırmak için bu adımı attıklarını belirtti. Promosyonun, çalışanların refahını desteklemesi ve Muğla için birlikte daha iyi hizmet sunma çabalarını pekiştirmesi amacıyla önemli olduğunu dile getirdi.

BAŞKAN ARAS: ‘MESAİ ARKADAŞLARIMIZIN REFAHI HER ZAMAN ÖN PLANDA’

Başkan Aras; “Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar nedeniyle alım gücünün düştüğü bugünlerde Büyükşehir çalışanlarımız için promosyon anlaşması imzaladık. Büyükşehir Belediyemizde çalışan kardeşlerimiz ve yol arkadaşlarımız promosyonu güle güle harcasınlar. Muğla’mız için birlikte hizmet ürettiğimiz mesai arkadaşlarımızın haklarını ve refahını her zaman ön planda tutmaya devam edeceğiz” dedi.