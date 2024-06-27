Çeşme ve Urla’da Halk Temsilcileri Meclisi kuruluyor
Aydın, gazeteci, emekçi ve öğrenci kesiminin temsilcilerinden oluşan Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) genişliyor. Çeşme’de 28 Haziran’da THTM Yürütme Kurulu Üyesi Oğuz Oyan’ın katılımıyla kuruluş toplantısı gerçekleşecek. Urla’da da 30 Haziran’da Oyan’ın yanı sıra gazetemizin yazarı Zülal Kalkandelen’in katılımlarıyla kuruluş toplantısı yapılacak.
Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) İzmir’de de kuruluyor. Çeşme THTM kuruluş toplantısı 28 Haziran Cuma günü saat 20.00’de THTM Yürütme Kurulu Üyesi Oğuz Oyan’ın katılımıyla Çeşme Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nde yapılacak.
Urla’da da 30 Haziran Pazar günü saat 18.00’de Oğuz Oyan’ın yanı sıra Cumhuriyet Gazetesi yazarı Zülal Kalkandelen’in katılımıyla Bahane Kültür Urla Sahnesi’nde gerçekleşecek.
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