Eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış için Meclis'te tören düzenlendi

Ankara'da dün hayatını kaybeden eski Dışişleri Bakanı ve 22'nci, 23'üncü dönem Düzce Milletvekili Yaşar Yakış (86) için TBMM'de tören düzenlendi.

DHA
27 Haziran 2024 Perşembe, 13:59
Eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış için Meclis'te tören düzenlendi

Eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.  Yakış için bugün TBMM'de tören düzenlendi.

Eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış için Meclis'te tören düzenlendi

Törene, Yakış'ın ailesi ve yakınları ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, siyasi partilerin grup başkanvekilleri ve milletvekilleri ile eski TBMM başkanları Bülent Arınç ve Cemil Çiçek katıldı. 

Eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış için Meclis'te tören düzenlendi

Yaşar Yakış'ın, Türk bayrağına sarılı tabutu görevlilerin omuzlarında TBMM Şeref Kapısı merdivenleri önüne getirildi. Yakış'ın hatırasına saygı duruşunda bulunulmasının ardından dua okundu.

Eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış için Meclis'te tören düzenlendi

Meclis'teki törenin ardından Yaşar Yakış'ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Düzce'nin Akçakoca ilçesine gönderildi. Yakış’ın cenazesi, ikindi namazı sonrası Çuhallı Çarşı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Osmaniye Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Yaşar Yakış TBMM

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