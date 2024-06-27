Eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış için Meclis'te tören düzenlendi

Törene, Yakış'ın ailesi ve yakınları ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, siyasi partilerin grup başkanvekilleri ve milletvekilleri ile eski TBMM başkanları Bülent Arınç ve Cemil Çiçek katıldı.