Yayınlanma: 02.01.2025 - 10:28

Güncelleme: 02.01.2025 - 10:28

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli ve memur maaşında zam oranı büyük oranda netlik kazanmış olacak. Bu kapsamda ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez belirlenen memur maaşına 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. Peki, Memur maaşı ne kadar olacak? Memur maaşı zammı ne zaman açıklanacak?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?

Temmuz Ocak dönemi için en düşük memur maaaşı 39 bin 177 lira olarak uygulanıyor. En düşük memur emeklisi maaşı ise 17 bin 588 TL olarak belirlenmişti.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

TÜİK'in 3 Ocak 2025 tarihinde Aralık enflasyon rakamlarını açıklamasıyla Temmuz-Aralık arasındaki 6 aylık enflasyon farkı netleşecek.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ GERÇEKLEŞİRSE MEMUR MAAŞLARI NE OLACAK?

Memur maaşlarına ise ocak ayında yüzde 49,25, temmuz ayında da yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. Temmuz ayındaki zammın 10 puanlık kısmı toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Enflasyon toplu sözleşme zammını aşarsa aradaki fark bir sonraki dönem maaşlara yansıtılıyor.

Temmuz – aralık dönemindeki enflasyon yüzde 15,45 olursa, memurlar açısından altı aylık dönemde enflasyon farkı 4,95 puan olacak. Ocak ayında memur maaşlarına yüzde 6 oranında da toplu sözleşme zammı yapılacak.