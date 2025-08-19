Memur maaşları ne kadar olacak? İşte meslek meslek zam listesi!

Hükümet, toplu sözleşme görüşmelerinde 2026 yılı için ilk altı ay yüzde 11, ikinci altı ay yüzde 7 zam teklif etti. 2027 yılı için her iki altı ayda da yüzde 4’er zam önerisi sunuldu.
Ayrıca 15 Ağustos 2025’te verilen 1000 TL taban aylığı artış teklifi de yeniden gündeme geldi. Sendikalar bu teklifin yetersiz olduğunu savunurken, memurlar da maaşlarının enflasyon karşısında korunmasını talep ediyor.
ENFLASYON ETKİSİ VE YENİ HESAPLAMALAR
Temmuz ayı enflasyon verilerine göre, Ocak-Temmuz 2026 döneminde memur ve emekliler için resmî olmayan zam oranı yüzde 7,89 seviyesinde oluştu. Bu oran, hükümetin sunduğu teklifler ile birlikte değerlendirildiğinde memur maaşlarında kayda değer değişiklikler görülüyor.
UNVANLARA GÖRE 2026 OCAK-TEMMUZ MAAŞLARI
Hükümetin zam teklifleri ve enflasyon oranları dikkate alındığında bazı meslek gruplarının 2026 Ocak-Temmuz maaşları şöyle olacak:
- Ambar memuru (13/1, Lise)
Mevcut maaş: 48.533,62 TL – Zam: 3.829,90 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 52.362,92 TL
- Antrenör (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 50.235,97 TL – Zam: 3.926,54 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 54.162,51 TL
- Arama kurtarma teknisyeni (10/2, Önlisans)
Mevcut maaş: 53.790,90 TL – Zam: 4.224,01 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 58.014,91 TL
- Araştırma görevlisi (7/1, Lisans)
Mevcut maaş: 50.221,50 TL – Zam: 4.492,68 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 54.714,18 TL
- Araştırmacı (4/1, Lisans)
Mevcut maaş: 50.521,72 TL – Zam: 4.941,21 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 55.462,93 TL
- Arkeolog (4/1, Lisans)
Mevcut maaş: 62.137,30 TL – Zam: 4.624,63 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 66.761,93 TL
- Arşiv memuru (11/1, Lise)
Mevcut maaş: 51.360,62 TL – Zam: 4.232,40 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 55.593,02 TL
- Asistan (Sağlık hizmetleri) (4/1, Lisans)
Mevcut maaş: 70.921,84 TL – Zam: 5.755,73 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 76.677,57 TL
- Asker öğretmen (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 50.786,28 TL – Zam: 4.965,68 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 55.751,96 TL
- Aşçı (9/1, Lise)
Mevcut maaş: 58.471,82 TL – Zam: 4.566,44 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 63.038,26 TL
- Avukat (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 55.886,66 TL – Zam: 4.605,23 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 60.491,89 TL
- Ayniyat saymanı (9/4, Lise)
Mevcut maaş: 52.642,35 TL – Zam: 4.133,50 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 56.775,85 TL
- Bahçıvan (9/1, Lise)
Mevcut maaş: 45.241,42 TL – Zam: 3.430,59 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 48.672,01 TL
- Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri (4/1, Lisans)
Mevcut maaş: 61.634,57 TL – Zam: 4.852,49 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 66.487,06 TL
- Başmimar (1/1, Lisans)
Mevcut maaş: 80.671,51 TL – Zam: 6.207,56 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 86.879,07 TL
- Başasistan (Sağlık hizmetleri) (1/1, Lisans)
Mevcut maaş: 73.538,81 TL – Zam: 6.408,67 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 79.947,48 TL
- Başkanlık Müşaviri (4/1, Lisans)
Mevcut maaş: 78.874,52 TL – Zam: 6.628,59 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 85.503,11 TL
- Başmüfettiş (1/1, Lisans)
Mevcut maaş: 70.815,48 TL – Zam: 5.686,92 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 76.502,40 TL
- Başmüdür (1/1, Lisans)
Mevcut maaş: 75.393,64 TL – Zam: 6.158,93 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 81.552,57 TL
- Belediye Başkan Yardımcısı (1/1, Lisans)
Mevcut maaş: 71.973,53 TL – Zam: 5.761,85 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 77.735,38 TL
- Berber (13/1, Lise)
Mevcut maaş: 46.290,41 TL – Zam: 3.617,58 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 49.907,99 TL
- Bilgisayar İşletmeni (9/1, Lise)
Mevcut maaş: 50.149,21 TL – Zam: 3.887,04 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 54.036,25 TL
- Biyolog (4/1, Lisans)
Mevcut maaş: 59.364,29 TL – Zam: 4.726,08 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 64.090,37 TL
- Bölge Müdür Yardımcısı (1/1, Lisans)
Mevcut maaş: 74.086,46 TL – Zam: 6.905,21 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 80.991,67 TL
- Bölge Müdürü (1/1, Lisans)
Mevcut maaş: 82.530,60 TL – Zam: 7.621,09 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 90.151,69 TL
- Cezaevi Katibi (9/1, Lise)
Mevcut maaş: 50.372,52 TL – Zam: 4.367,20 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 54.739,72 TL
- Cezaevi Müdürü (4/1, Lisans)
Mevcut maaş: 61.894,67 TL – Zam: 4.883,39 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 66.778,06 TL
- Cumhurbaşkanlığı Birim Başkanları (1/1, Lisans)
Mevcut maaş: 82.478,61 TL – Zam: 6.656,69 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 89.135,30 TL
- Çarşı-mahalle bekçisi (9/1, Lise)
Mevcut maaş: 56.120,79 TL – Zam: 4.427,93 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 60.548,72 TL
- Çocuk eğiticisi (9/1, Lise)
Mevcut maaş: 49.554,10 TL – Zam: 3.909,82 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 53.463,92 TL
- Çocuk gelişimcisi (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 53.956,74 TL – Zam: 4.228,78 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 58.185,52 TL
- Çözümleyici (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 55.499,89 TL – Zam: 4.380,93 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 59.880,82 TL
- Dağıtıcı (9/1, Lise)
Mevcut maaş: 46.378,48 TL – Zam: 3.479,77 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 49.858,25 TL
- Daire Başkanı (1/1, Lisans)
Mevcut maaş: 106.403,60 TL – Zam: 8.259,22 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 114.662,82 TL
- Daire Başkanı (KİT'ler) (1/1, Lisans)
Mevcut maaş: 74.932,72 TL – Zam: 5.853,28 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 80.786,00 TL
- Daire Tabibi (1/1, Lisans)
Mevcut maaş: 74.303,42 TL – Zam: 5.862,60 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 80.166,02 TL
- Daktilograf (9/1, Lise)
Mevcut maaş: 50.558,24 TL – Zam: 3.991,29 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 54.549,53 TL
- Defterdarlık uzman yardımcısı (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 58.882,92 TL – Zam: 4.668,05 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 63.550,97 TL
- Defterdarlık uzmanı (4/1, Lisans)
Mevcut maaş: 61.530,46 TL – Zam: 5.198,62 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 66.729,08 TL
- Denetçi-Başdenetçi (4/1, Lisans)
Mevcut maaş: 75.518,39 TL – Zam: 7.520,79 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 83.039,18 TL
- Denetmen (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 55.139,02 TL – Zam: 4.414,16 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 59.553,18 TL
- Denetmen Yardımcısı (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 50.645,76 TL – Zam: 4.477,47 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 55.123,23 TL
- Denizcilik Sörvey Mühendisi (4/1, Lisans)
Mevcut maaş: 68.694,59 TL – Zam: 6.774,09 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 75.468,68 TL
- Destek Hizmetleri Daire Başkanı (1/1, Lisans)
Mevcut maaş: 106.420,90 TL – Zam: 8.259,57 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 114.680,47 TL
- Diş Protez Teknisyeni (9/1, Lise)
Mevcut maaş: 52.814,44 TL – Zam: 4.097,86 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 56.912,30 TL
- Diş Tabibi (4/1, Lisans)
Mevcut maaş: 62.980,75 TL – Zam: 4.766,85 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 67.747,60 TL
- Diyetisyen (4/1, Lisans)
Mevcut maaş: 59.141,63 TL – Zam: 4.546,55 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 63.688,18 TL
- Doçent (1/1, Lisans)
Mevcut maaş: 83.561,73 TL – Zam: 6.593,20 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 90.154,93 TL
- Doktor Öğretim Üyesi (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 73.536,24 TL – Zam: 6.205,29 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 79.741,53 TL
- Ebe (9/1, Önlisans)
Mevcut maaş: 51.452,41 TL – Zam: 4.021,43 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 55.473,84 TL
- Eczacı (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 63.084,69 TL – Zam: 5.049,42 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 68.134,11 TL
- Eğitim görevlisi / Dini İhtisas Merkezi (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 51.583,01 TL – Zam: 3.982,30 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 55.565,31 TL
- Ekonomist (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 55.529,53 TL – Zam: 4.410,00 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 59.939,53 TL
- Emanet Memuru (9/1, Lise)
Mevcut maaş: 50.095,45 TL – Zam: 3.945,79 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 54.041,24 TL
- Emniyet Amiri (4/1, Lisans)
Mevcut maaş: 71.080,03 TL – Zam: 5.881,50 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 76.961,53 TL
- Emniyet Müdürü 3. sınıf (4/1, Lisans)
Mevcut maaş: 78.101,05 TL – Zam: 6.162,17 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 84.263,22 TL
- Enformasyon Memuru (9/1, Önlisans)
Mevcut maaş: 52.832,83 TL – Zam: 4.168,51 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 57.001,34 TL
- Enstitü Sekreteri (3/1, Lisans)
Mevcut maaş: 65.327,10 TL – Zam: 5.154,31 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 70.481,41 TL
- Fakülte Sekreteri (1/1, Lisans)
Mevcut maaş: 72.906,18 TL – Zam: 5.752,38 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 78.658,56 TL
- Fizikçi (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 53.832,50 TL – Zam: 4.436,80 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 58.269,30 TL
- Fizyoterapist (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 58.949,84 TL – Zam: 4.351,56 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 63.301,40 TL
- Garson (13/1, Lise)
Mevcut maaş: 46.290,41 TL – Zam: 3.652,38 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 49.942,79 TL
- Gassal (9/1, Lise)
Mevcut maaş: 42.709,04 TL – Zam: 3.357,91 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 46.066,95 TL
- Gelir uzman yardımcısı (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 58.445,93 TL – Zam: 4.642,94 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 63.088,88 TL
- Gemi adamı (9/1, Lise)
Mevcut maaş: 53.520,32 TL – Zam: 4.120,27 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 57.640,59 TL
- Genel müdür (1/1, Lisans)
Mevcut maaş: 133.249,90 TL – Zam: 10.351,87 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 143.601,22 TL
- Genel müdür bakan müşaviri (1/1, Lisans)
Mevcut maaş: 113.226,41 TL – Zam: 8.783,08 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 122.009,49 TL
- Genel müdür yardımcısı (1/1, Lisans)
Mevcut maaş: 111.116,13 TL – Zam: 8.750,50 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 119.866,63 TL
- Genel sekreter (Üniversite) (1/1, Lisans)
Mevcut maaş: 86.711,67 TL – Zam: 6.892,53 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 93.604,20 TL
- Grafiker (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 56.525,00 TL – Zam: 4.381,38 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 60.906,38 TL
- Hademe (9/1, Lise)
Mevcut maaş: 45.621,00 TL – Zam: 3.518,81 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 49.139,81 TL
- Hakim (1/1, Lisans)
Mevcut maaş: 149.603,68 TL – Zam: 11.415,09 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 161.018,77 TL
- Hakim adayı (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 70.812,00 TL – Zam: 5.558,53 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 76.370,53 TL
- Hastabakıcı (13/1, Lise)
Mevcut maaş: 47.945,37 TL – Zam: 3.572,35 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 51.517,72 TL
- Hazine avukatı (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 55.873,44 TL – Zam: 4.451,11 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 60.324,55 TL
- Hemşire (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 56.464,01 TL – Zam: 4.396,03 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 60.860,04 TL
- Hizmetli (9/1, Lise)
Mevcut maaş: 42.649,96 TL – Zam: 3.311,71 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 45.961,67 TL
- Hukuk müşaviri (4/1, Lisans)
Mevcut maaş: 61.574,20 TL – Zam: 5.065,68 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 66.639,88 TL
- İcra katibi (9/1, Lise)
Mevcut maaş: 50.525,23 TL – Zam: 4.077,47 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 54.602,70 TL
- İcra memuru (9/1, Lise)
Mevcut maaş: 52.652,20 TL – Zam: 4.477,27 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 57.129,47 TL
- İcra müdür yardımcısı (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 60.936,03 TL – Zam: 4.880,87 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 65.816,90 TL
- İcra müdürü (4/1, Lisans)
Mevcut maaş: 67.505,54 TL – Zam: 5.525,44 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 73.030,98 TL
- İç denetçi (4/1, Lisans)
Mevcut maaş: 69.055,39 TL – Zam: 5.447,54 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 74.502,93 TL
- İdare memuru (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 50.965,49 TL – Zam: 4.145,45 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 55.110,94 TL
- İl emniyet müdür yardımcısı (1/1, Lisans)
Mevcut maaş: 78.172,70 TL – Zam: 6.167,83 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 84.340,53 TL
- İl emniyet müdürü (1/1, Lisans)
Mevcut maaş: 101.121,44 TL – Zam: 7.978,48 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 109.099,92 TL
- İl müdür yardımcısı (1/1, Lisans)
Mevcut maaş: 74.887,05 TL – Zam: 5.908,59 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 80.795,64 TL
- İl müdürü (1/1, Lisans)
Mevcut maaş: 104.623,21 TL – Zam: 8.254,77 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 112.877,98 TL
- İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü (1/1, Lisans)
Mevcut maaş: 73.182,70 TL – Zam: 5.770,19 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 78.952,87 TL
- İlçe emniyet müdürü (1/1, Lisans)
Mevcut maaş: 75.868,24 TL – Zam: 5.986,00 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 81.854,24 TL
- İlçe emniyet müdür yardımcısı (1/1, Lisans)
Mevcut maaş: 75.831,26 TL – Zam: 5.986,03 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 81.817,29 TL
- İlçe müdürü (1/1, Lisans)
Mevcut maaş: 70.198,05 TL – Zam: 5.674,83 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 75.872,88 TL
- İmam-Hatip (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 50.949,34 TL – Zam: 4.040,08 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 54.989,41 TL
- İnfaz koruma başmemuru (4/1, Lisans)
Mevcut maaş: 56.355,00 TL – Zam: 4.688,18 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 61.041,31 TL
- İnfaz koruma memuru (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 52.942,25 TL – Zam: 4.468,36 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 57.410,61 TL
- İstatistikçi (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 58.432,50 TL – Zam: 4.662,13 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 63.094,63 TL
- İstidlalci (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 55.235,93 TL – Zam: 4.391,93 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 59.627,86 TL
- İş ve meslek danışmanı (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 52.936,42 TL – Zam: 4.357,49 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 57.293,91 TL
- İşletme müdür yardımcısı (1/1, Lisans)
Mevcut maaş: 72.012,28 TL – Zam: 5.527,30 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 77.539,58 TL
- İşletme müdürü (1/1, Lisans)
Mevcut maaş: 76.215,34 TL – Zam: 5.897,85 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 82.113,19 TL
- İtfaiyeci (amir) (3/1, Lise)
Mevcut maaş: 51.169,77 TL – Zam: 4.167,30 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 55.337,07 TL
- Kaloriferci (9/1, Lise)
Mevcut maaş: 46.600,41 TL – Zam: 3.568,20 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 50.168,61 TL
- Kameraman (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 57.625,00 TL – Zam: 4.658,59 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 62.283,59 TL
- Kaptan (1/1, Lisans)
Mevcut maaş: 112.456,00 TL – Zam: 8.353,91 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 120.809,91 TL
- Kaymakam (1/1, Lisans)
Mevcut maaş: 114.355,64 TL – Zam: 8.868,27 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 123.224,02 TL
- Kaymakam adayı (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 71.766,05 TL – Zam: 5.853,65 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 77.619,70 TL
- Kısım amiri (4/1, Lisans)
Mevcut maaş: 55.445,23 TL – Zam: 4.292,68 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 59.737,91 TL
- Kimyager (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 54.644,36 TL – Zam: 4.306,31 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 58.950,67 TL
- KİT müşaviri (1/1, Lisans)
Mevcut maaş: 71.360,00 TL – Zam: 5.645,00 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 77.005,00 TL
- Komiser (4/1, Lisans)
Mevcut maaş: 65.251,74 TL – Zam: 5.253,38 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 70.505,12 TL
- Komiser yardımcısı (4/1, Lisans)
Mevcut maaş: 60.842,64 TL – Zam: 5.040,16 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 65.882,80 TL
- Kontrolör-Başkontrolör (4/1, Lisans)
Mevcut maaş: 70.754,88 TL – Zam: 5.851,31 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 76.606,19 TL
- Koruma ve güvenlik görevlisi (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 50.357,44 TL – Zam: 3.943,96 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 54.301,40 TL
- Koruma ve güvenlik şefi (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 48.582,16 TL – Zam: 3.733,13 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 52.315,29 TL
- Kuran kursu öğreticisi (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 50.854,27 TL – Zam: 4.012,40 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 54.866,67 TL
- Kütüphaneci (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 53.496,20 TL – Zam: 4.220,85 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 57.717,05 TL
- Laborant (9/1, Önlisans)
Mevcut maaş: 54.336,39 TL – Zam: 4.287,14 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 58.623,53 TL
- Liman başkan yardımcısı (4/1, Lisans)
Mevcut maaş: 62.147,77 TL – Zam: 4.903,46 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 67.051,23 TL
- Mal müdürü (1/1, Lisans)
Mevcut maaş: 63.598,17 TL – Zam: 5.017,90 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 68.616,07 TL
- Mali hizmetler uzman yardımcısı (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 62.178,97 TL – Zam: 5.204,92 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 67.383,89 TL
- Mali hizmetler uzmanı (4/1, Lisans)
Mevcut maaş: 71.263,93 TL – Zam: 6.522,72 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 77.786,65 TL
- Matbaacı (9/1, Lise)
Mevcut maaş: 48.392,40 TL – Zam: 3.822,83 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 52.215,07 TL
- Matematikçi (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 53.588,00 TL – Zam: 4.086,33 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 57.674,33 TL
- Memur (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 48.398,40 TL – Zam: 3.836,38 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 52.234,78 TL
- Mimar (1/1, Lisans)
Mevcut maaş: 69.788,48 TL – Zam: 5.805,38 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 75.593,86 TL
- Muayene memuru (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 52.553,80 TL – Zam: 4.162,80 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 56.716,60 TL
- Muhabir (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 52.668,60 TL – Zam: 4.271,15 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 56.939,75 TL
- Muhafaza memuru (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 48.384,80 TL – Zam: 3.835,94 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 52.220,74 TL
- Muhasebeci (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 50.373,90 TL – Zam: 3.900,42 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 54.274,32 TL
- Murakıp (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 55.484,87 TL – Zam: 4.306,53 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 59.791,40 TL
- Mübaşir (9/1, Lise)
Mevcut maaş: 46.599,33 TL – Zam: 3.383,35 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 49.982,68 TL
- Mutemet (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 48.939,40 TL – Zam: 3.888,04 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 52.827,44 TL
- Müdür (4/1, Lisans)
Mevcut maaş: 63.959,75 TL – Zam: 5.490,64 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 69.450,39 TL
- Müdür yardımcısı (4/1, Lisans)
Mevcut maaş: 62.881,54 TL – Zam: 5.266,02 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 68.147,56 TL
- Müze müdürü (1/1, Lisans)
Mevcut maaş: 79.517,94 TL – Zam: 6.537,85 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 86.055,79 TL
- Müze müdür yardımcısı (4/1, Lisans)
Mevcut maaş: 73.051,48 TL – Zam: 6.077,72 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 79.129,20 TL
- Müzehhin (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 52.268,00 TL – Zam: 4.039,53 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 56.307,53 TL
- Müzehhip (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 52.268,00 TL – Zam: 4.039,53 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 56.307,53 TL
- Müzekki (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 52.268,00 TL – Zam: 4.039,53 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 56.307,53 TL
- Müfettiş (1/1, Lisans)
Mevcut maaş: 96.251,59 TL – Zam: 7.853,55 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 104.105,14 TL
- Müfettiş muavini (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 58.585,48 TL – Zam: 4.681,33 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 63.266,81 TL
- Mülkiye müfettişi (1/1, Lisans)
Mevcut maaş: 121.951,91 TL – Zam: 9.833,36 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 131.785,27 TL
- Müsteşar (1/1, Lisans)
Mevcut maaş: 196.283,21 TL – Zam: 15.735,00 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 212.018,21 TL
- Müsteşar yardımcısı (1/1, Lisans)
Mevcut maaş: 114.970,19 TL – Zam: 9.071,15 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 124.041,34 TL
- Müşavir (1/1, Lisans)
Mevcut maaş: 101.675,02 TL – Zam: 8.022,16 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 109.697,18 TL
- Mütercim (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 50.237,12 TL – Zam: 3.963,71 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 54.200,83 TL
- Müze araştırmacısı (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 52.944,93 TL – Zam: 4.177,35 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 57.122,28 TL
- Nüfus müdürü (4/1, Lisans)
Mevcut maaş: 63.985,75 TL – Zam: 5.046,55 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 69.032,30 TL
- Odyolog (4/1, Lisans)
Mevcut maaş: 62.798,71 TL – Zam: 4.858,83 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 67.657,54 TL
- Orman muhafaza memuru (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 52.237,64 TL – Zam: 4.121,60 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 56.359,24 TL
- Öğretim görevlisi (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 65.216,15 TL – Zam: 4.944,55 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 70.160,70 TL
- Öğretmen (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 51.546,53 TL – Zam: 4.069,20 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 55.615,73 TL
- Özel kalem müdürü (1/1, Lisans)
Mevcut maaş: 77.167,24 TL – Zam: 6.052,56 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 83.219,80 TL
- Pedagog (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 54.831,03 TL – Zam: 4.266,17 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 59.097,20 TL
- Polis (9/1, Önlisans)
Mevcut maaş: 58.899,40 TL – Zam: 4.508,58 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 63.407,98 TL
- Profesör (1/1, Lisans)
Mevcut maaş: 93.643,77 TL – Zam: 7.304,29 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 100.948,06 TL
- Programcı (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 55.527,42 TL – Zam: 4.432,15 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 59.959,57 TL
- Psikolog (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 55.547,91 TL – Zam: 4.445,90 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 59.993,81 TL
- Sağlık memuru (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 55.536,42 TL – Zam: 4.431,49 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 59.967,91 TL
- Sağlık teknikerleri (9/1, Önlisans)
Mevcut maaş: 54.445,64 TL – Zam: 4.379,06 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 58.824,70 TL
- Sağlık teknisyeni yardımcısı (9/1, Lise)
Mevcut maaş: 48.000,94 TL – Zam: 3.894,08 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 51.895,02 TL
- Sağlık teknisyeni (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 55.321,83 TL – Zam: 4.423,95 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 59.745,78 TL
- Santral memuru (9/1, Lise)
Mevcut maaş: 45.943,48 TL – Zam: 3.628,08 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 49.571,56 TL
- Sayman (1/1, Lisans)
Mevcut maaş: 68.746,03 TL – Zam: 5.350,26 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 74.096,29 TL
- Saymanlık müdür yardımcısı (4/1, Lisans)
Mevcut maaş: 63.593,73 TL – Zam: 5.072,41 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 68.666,14 TL
- Saymanlık müdürü (1/1, Lisans)
Mevcut maaş: 71.930,56 TL – Zam: 5.671,07 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 77.601,63 TL
- Seçim müdürü (4/1, Lisans)
Mevcut maaş: 63.566,40 TL – Zam: 5.062,95 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 68.629,35 TL
- Sekreter (9/1, Lise)
Mevcut maaş: 45.969,15 TL – Zam: 3.629,58 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 49.598,73 TL
- Sivil savunma uzmanı (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 50.546,54 TL – Zam: 4.015,50 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 54.562,04 TL
- Sosyal çalışmacı (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 55.464,56 TL – Zam: 4.431,15 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 59.895,71 TL
- Sosyal güvenlik kurumu başkan yardımcısı (1/1, Lisans)
Mevcut maaş: 98.598,90 TL – Zam: 8.088,88 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 106.687,78 TL
- Sosyal güvenlik kurumu başkanı (1/1, Lisans)
Mevcut maaş: 137.606,89 TL – Zam: 10.857,18 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 148.464,07 TL
- SGK müdür yardımcısı (1/1, Lisans)
Mevcut maaş: 69.866,69 TL – Zam: 5.512,48 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 75.379,17 TL
- Sosyal güvenlik merkezi müdürü (1/1, Lisans)
Mevcut maaş: 71.916,06 TL – Zam: 5.674,83 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 77.590,89 TL
- Sosyolog (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 57.776,91 TL – Zam: 4.558,40 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 62.335,31 TL
- Sportif eğitim uzmanı (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 50.364,25 TL – Zam: 3.957,63 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 54.321,88 TL
- Strateji geliştirme başkanı (4/1, Lisans)
Mevcut maaş: 61.527,16 TL – Zam: 4.859,44 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 66.386,61 TL
- Şef (4/1, Lisans)
Mevcut maaş: 61.527,16 TL – Zam: 4.859,44 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 66.386,61 TL
- Şehir plancısı (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 61.065,48 TL – Zam: 4.899,29 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 65.964,77 TL
- Şoför (13/1, Lise)
Mevcut maaş: 48.311,73 TL – Zam: 3.811,80 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 52.123,52 TL
- Şube müdürü (4/1, Lisans)
Mevcut maaş: 63.358,05 TL – Zam: 5.023,42 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 68.381,48 TL
- Tabip (Uzman) (4/1, Lisans)
Mevcut maaş: 75.335,46 TL – Zam: 5.993,37 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 81.328,83 TL
- Tapu müdürü (1/1, Lisans)
Mevcut maaş: 63.523,40 TL – Zam: 5.011,45 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 68.534,85 TL
- Tapu sicil müdür yardımcısı (4/1, Lisans)
Mevcut maaş: 62.881,54 TL – Zam: 4.986,22 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 67.867,76 TL
- TBMM genel sekreteri (1/1, Lisans)
Mevcut maaş: 182.228,00 TL – Zam: 14.326,67 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 196.554,67 TL
- Teknik öğretmen (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 56.176,27 TL – Zam: 4.453,47 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 60.629,74 TL
- Teknik ressam (9/1, Lise)
Mevcut maaş: 51.694,25 TL – Zam: 4.137,27 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 55.831,52 TL
- Tekniker (9/1, Önlisans)
Mevcut maaş: 52.477,71 TL – Zam: 4.214,01 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 56.691,72 TL
- Teknisyen (9/1, Lise)
Mevcut maaş: 50.044,39 TL – Zam: 3.900,53 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 53.944,92 TL
- Teknisyen yardımcısı (13/1, Lise)
Mevcut maaş: 46.249,20 TL – Zam: 3.362,53 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 49.611,73 TL
- Terzi (9/1, Lise)
Mevcut maaş: 46.290,41 TL – Zam: 3.361,87 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 49.652,28 TL
- Tıbbi Teknolog (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 54.464,26 TL – Zam: 4.341,19 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 58.805,45 TL
- Turizm araştırmacısı (9/1, Önlisans)
Mevcut maaş: 52.642,20 TL – Zam: 4.246,29 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 56.888,49 TL
- Tüketici hakem heyeti raportörü (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 52.966,67 TL – Zam: 4.019,52 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 56.986,19 TL
- Usta öğretici (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 49.833,49 TL – Zam: 3.899,25 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 53.732,74 TL
- Uzman (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 50.853,23 TL – Zam: 3.992,43 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 54.845,66 TL
- Uzman (Kariyer) (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 63.058,25 TL – Zam: 5.024,60 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 68.082,85 TL
- Uzman yardımcısı (Kariyer) (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 58.004,39 TL – Zam: 4.589,56 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 62.593,95 TL
- Üniversite genel sekreteri (1/1, Lisans)
Mevcut maaş: 86.761,87 TL – Zam: 6.545,19 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 93.307,06 TL
- Vaiz (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 50.967,33 TL – Zam: 3.999,20 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 54.966,53 TL
- Vali (1/1, Lisans)
Mevcut maaş: 143.687,03 TL – Zam: 11.336,91 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 155.023,94 TL
- Vali yardımcısı (1/1, Lisans)
Mevcut maaş: 107.562,15 TL – Zam: 8.486,65 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 116.048,81 TL
- Vergi dairesi müdür yardımcısı (4/1, Lisans)
Mevcut maaş: 63.030,50 TL – Zam: 4.930,72 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 67.961,43 TL
- Vergi dairesi müdürü (4/1, Lisans)
Mevcut maaş: 64.125,17 TL – Zam: 5.059,41 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 69.184,58 TL
- Veri hazırlama ve kontrol işletmeni (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 48.965,67 TL – Zam: 3.866,22 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 52.831,89 TL
- Veteriner hekim (4/1, Lisans)
Mevcut maaş: 70.100,14 TL – Zam: 5.530,90 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 75.631,04 TL
- Veteriner sağlık teknikeri (9/1, Önlisans)
Mevcut maaş: 54.512,00 TL – Zam: 4.413,40 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 58.925,40 TL
- Veteriner sağlık teknisyeni (9/1, Lise)
Mevcut maaş: 48.142,55 TL – Zam: 3.892,25 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 52.034,80 TL
- Veznedar (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 50.354,40 TL – Zam: 3.933,85 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 54.288,25 TL
- Yazı işleri müdürü (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 63.379,12 TL – Zam: 5.000,80 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 68.379,42 TL
- Yoklama memuru (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 48.285,43 TL – Zam: 3.890,81 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 52.176,24 TL
- Yurt müdür yardımcısı (4/1, Lisans)
Mevcut maaş: 62.968,31 TL – Zam: 4.925,26 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 67.893,57 TL
- Yurt müdürü (1/1, Lisans)
Mevcut maaş: 73.365,02 TL – Zam: 5.803,96 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 79.168,98 TL
- Yurt yönetim memuru (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 50.969,55 TL – Zam: 3.905,49 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 54.875,04 TL
- Yüksekokul sekreteri (1/1, Lisans)
Mevcut maaş: 63.290,00 TL – Zam: 4.998,00 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 68.288,00 TL
- Zabıt katibi (13/1, Lisans)
Mevcut maaş: 51.166,31 TL – Zam: 4.037,02 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 55.203,33 TL
- Zabıta (9/1, Lisans)
Mevcut maaş: 49.683,54 TL – Zam: 3.920,03 TL – Ocak-Temmuz 2026 maaşı: 53.603,57 TL
SENDİKALARIN TEPKİSİ
Sendikalar, hükümetin sunduğu maaş artışı oranlarının enflasyon karşısında yetersiz kaldığını vurguluyor. Özellikle 2027 için önerilen yüzde 4+4’lük zam, ekonomik öngörüler göz önüne alındığında tartışma konusu oldu.
MEMURLARIN BEKLENTİSİ VE GÖRÜŞMELER
Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme görüşmelerinden en azından enflasyon farkının garanti altına alınacağı bir sonuç çıkmasını bekliyor. Görüşmelerin önümüzdeki haftalarda netleşmesi öngörülüyor.
MAAŞ ARTIŞLARINDA KAYGI
Hükümetin teklif ettiği oranlar ve enflasyon rakamları birlikte değerlendirildiğinde, memurların maaşlarında kademeli artışlar yaşanacak. Ancak 2027 için önerilen düşük oranlar, memur kesiminde kaygı yaratmış durumda. Milyonlarca kamu çalışanı ve emeklisi, sürecin sonucunu merakla bekliyor.