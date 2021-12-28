Memur Sen Başkanı Ali Yalçın'dan Nureddin Nebati'ye 'ek zam' tepkisi
Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Memurlarımıza ek artışlar yapıldı, bize teşekkür ediyorlar" sözlerine tepki gösterdi.
Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, memur zammı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Memur Sen Başkanı Yalçın, isim vermden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Memurlarımıza ek artışlar yapıldı, bize teşekkür ediyorlar" sözlerine tepki gösterdi.
"Asgari ücreti alkışladık, ‘Emekli gündemimizde’yi anladık, ’Memurlarımıza gerekli fiyat artışı yapıldı’yı hala anlayamadık" diyen Yalçın, "'Memura da zam yapacağız’dan; evli-2 çocuklu memura şu ortamda, "vergi muafiyetinden gelen aylık 38? ile yetinin" denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz" diye konuştu.
Yalçın şunları söyledi:
Bürokratların doğru bilgiyi vermek, Siyasetin doğruları duymak, Sendikaların ise doğruları söylemek gibi bir sorumlulukları var. Doğruları söylüyor, kaç gündür anlatıyoruz. Vergi muafiyeti tek başına ek zam talebini karşılayacak adım olarak görülemez. Bu doğru bir yaklaşım olamaz.
Yıllardır vergi yükümüzü hafifletin/sabitleyin dedik. 'Asgari ücret tutarına vergi muafiyeti' şeklinde atılan adıma memnuniyetimizi ifade ettik. Muafiyet tek başına sorunu çözmüyor, memura eşit gelir artışı değil dedik. Tablo sunduk. Ek zam talebimizi ısrarla yineledik. Yineliyoruz!"
Asgari ücreti alkışladık,— Ali YALÇIN (@_aliyalcin_) December 28, 2021
‘Emekli gündemimizde’yi anladık,
’Memurlarımıza gerekli fiyat artışı yapıldı’yı hala anlayamadık.
‘Memura da zam yapacağız’dan;evli-2 çocuklu memura şu ortamda, ”vergi muafiyetinden gelen aylık 38? ile yetinin” denileceğini,düşünmek bile istemiyoruz... pic.twitter.com/qdKYAXdleb
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