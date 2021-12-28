Memur ve emekli zammı için Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den açıklama geldi

28 Aralık 2021 Salı, 11:07

TÜİK, 2021 yılının Aralık ayı enflasyonunu 3 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak.

Zam oranlarıyla ilgili konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den açıklama geldi.

Nebati, "Asgari ücrete yüzde 50 zam yapmışsınız, kamu görevlileriyle çok güzel bir anlaşma yapılmış. Şimdi sıra emeklilerde. Onların da hakkını vermek lazım. Zam oranında sayın Cumhurbaşkanı gerekeni açıklar. Hazine, sabit gelirliler konusunda sıkıntı çıkarmayacak. Yapılacak düzenleme, bütçede disiplinsizliğe yol açmayacak. Ona göre hesap kitap yapılacak. Maliye politikalarında ve bütçede asla disiplinsizliğe yol açmayacağız. Gelirlerimiz artarken bunu bir yerlerde istifliyim anlayışına sahip değiliz" dedi.