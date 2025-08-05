Memur-Sen Başkanı'ndan süreci hızlandırma uyarısı: 'Masanın aralıksız çalışması şart'

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 2026-2027 dönemi toplu sözleşme görüşmelerinde 'süreç hızlanmalı' uyarısında bulundu. Yalçın, "Toplu sözleşmede müzakerelerin başlamasına 12 gün kaldı. Bundan sonra vakit kaybetmeden hızlı ve kesintisiz müzakere sürecini işletmek zorundayız. Sürenin üçte biri geçti, bu nedenle masanın aralıksız çalışması şart" dedi.

ÖN MÜZAKERELER HIZLA TAMAMLANMALI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda düzenlenen toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Yalçın, 4 milyon kamu görevlisi ile 2 milyon memur emeklisinin haklarının belirleneceği sözleşmede ön müzakerelerin hızla tamamlanması gerektiğini vurguladı.

MEMUR-SEN’İN TEKLİFLERİ

Memur-Sen’in teklifleri arasında 2026’nın ilk 6 ayı için 10 bin lira taban aylık zammı, yüzde 10 refah payı, yüzde 25 zam ve dini bayramlarda 23 bin 400 lira ikramiye yer alıyor. Yalçın, teklifin gecikmeden açıklanmasının müzakere sürecinin sağlıklı ilerlemesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

TUTANAK TUTULARAK GÖRÜŞMELER KAYIT ALTINA ALINMALI

"Toplu sözleşmede ön müzakere süresi iki gün olarak belirlenmişti ve bu sürenin hızla geçeceğini düşünüyoruz. Mevzuata göre görüşmelerin 19 Ağustos’a kadar tamamlanması gerekiyor. Bu nedenle 12 Ağustos’tan önce teklifler açıklanmalı" diyen Yalçın,"Görüşmeler suya yazılmamalı, tutanağa bağlanmalı" ifadelerinde bulunarak tutanak tutulmasının önemine dikkat çekti:

MASANIN ARALIKSIZ ÇALIŞMASI ZORUNLU

Yalçın, sürecin hızlanması için masa başında aralıksız çalışma zorunluluğuna işaret ederek, takvime göre müzakerelerin 22 gün, iş günü bazında ise 19 gün süreceğini söyledi. Ayrıca kamu işvereninin tekliflerini ayın 6’sına kadar sunmasının kritik olduğunu vurguladı.

KAMU ÇERÇEVE PROTOKOLÜ TAMAMLANDI

Kamu Çerçeve Protokolü’nün tamamlanmasının kamu görevlilerine odaklanmak için fırsat sunduğunu belirten Yalçın, temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Temmuzda açıklanan yüzde 2,06 enflasyon oranının gelir kaybına yol açtığını ifade eden Yalçın, "Orta vadeli planlardan ziyade piyasa gerçeklerine göre hareket edilmeli. Merkez Bankası’nın enflasyon hedefleri tutmadı" dedi.

MALİ HAKLARDAKİ KAYIPLAR UÇURUMA DÖNÜŞÜYOR

Yalçın, mali haklarda yaşanan kayıpların uçuruma dönüştüğünü belirterek, enflasyon karşısında alınan zamların yetersiz kaldığını ve sosyal sözleşmenin bu gerçekler göz önüne alınarak şekillendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.