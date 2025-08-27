Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan süreç açıklaması: 'Mücadele maalesef karşılık bulmadı'

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, mevcut sendika yasasının artık sürdürülebilir olmadığını söyledi. Yalçın, bu sürecin, uzun süredir dile getirdikleri itirazlarda haklı olduklarını ortaya koyduğunu vurguladı.

TOPLU SÖZLEŞME MASASINDA BEKLENTİLER KARŞILANMADI

Memur-Sen Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen Yalçın, toplu sözleşme masasına makul taleplerle gittiklerini belirtti. Ancak Kamu İşveren Heyeti’nin teklifini yetersiz bulduklarını ve müzakereye uygun görmediklerini dile getirdi.

ÜCRET DENGESİ VE ADALET ÇAĞRISI KARŞILIK BULMADI

Yalçın, yürüttükleri çalışmalarla 356 maddeyi sonuçlandırdıklarını, ancak zam oranları, taban aylık artışı, refah payı ve gelir vergisinin sabitlenmesi gibi temel konularda taleplerinin karşılanmadığını açıkladı. “Kamuda ücret dengesi ve gelirde adaletin sağlanması için verdiğimiz mücadele maalesef karşılık bulmadı” dedi.

ADİL KARAR YERİNE YETKİYİ DEVRETTİ

Sürecin sonunda Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na üye göndermek zorunda kaldıklarını ifade eden Yalçın, “Ne yazık ki hakem kurulu adil bir karar vermek yerine topu ekonomi yönetimine attı” sözleriyle karara tepki gösterdi. Yalçın, kurulun kamu görevlilerinin değil, işverenin hakem kurulu gibi davrandığını dile getirdi.

'BU YASAYLA DEVAM ETMEK ARTIK MÜMKÜN DEĞİL'

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun yaptığı bazı düzenlemelerin beklentileri karşılamadığını belirten Yalçın, Memur-Sen olarak üyelerini kuruldan çektiklerini söyledi. “Hem kazanımlarımızı koruduk hem de hakemin işverenin noterine dönüşmüş yapısına ortak olmadık” ifadelerini kullandı.

KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK ÇAĞRISI

Yalçın, Kamu İşveren Heyeti’nin tutumunun çalışma barışını bozduğunu ve ücret adaletsizliğini derinleştirdiğini savundu. “Bu sendika yasasıyla devam etmek artık mümkün değil. Köklü değişiklikler yapılmalı” dedi. Ayrıca Uluslararası Çalışma Örgütü normlarına uygun yeni bir sendika yasasının hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yalçın, Memur-Sen olarak 4688 sayılı sendika yasası ve kamu personel sistemi üzerinde kapsamlı bir revizyon için mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.