Memur-Sen de tepki gösterdi!
Yalçın: “Gelir-gider dengesini aşan fahiş zam oranları ya geri çekilmeli ya da alım gücümüz yükseltilmelidir.”
Son dönemde yapılan zamlara iktidara yakınlığıyla bilinen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da tepki gösterdi.
“Gelir-gider dengesini aşan fahiş zam oranları ya geri çekilmeli ya da alım gücümüz yükseltilmelidir” diyen Yalçın şöyle devam etti: “Kira sınırının kalkması, elektrikten sonra doğalgaz zammının yüzde 38 olması, gecikmeli ücret artış oranının ise 19.31’de kalması sabit gelirlileri enflasyona karşı korumak mı oluyor? Dolaylı vergiden ve herkesin tüketim mecburiyeti içerisinde bulunduğu alanlarda zamlar yapmaktan şiddetle kaçınılmalı, doğrudan vergiyi tahsil etmeye odaklanılmalı, vergi ödemeyen şirketlerin, sermayenin ümüğü sıkılmalı ve ülkemizde bir an önce gelir adaleti sağlanmalıdır.”
En Çok Okunan Haberler
-
- En yüksek mevduat faizi veren banka belli oldu!
- Milli Okçu'dan Paris 2024'e erken veda!
- Zaniolo'dan Galatasaray için açıklama
- Komşular o anları anlattı
- Busenaz Sürmeneli'nin rakibi için 'trans' tartışması!
- İzmir'deki elektrik akımı faciasında flaş gelişme
- AKP’li isim, İsrail’e kurşun geçirmez cam gönderiyor!
- Eski Bakan Şener'den oğluna ilişkin açıklama
- ‘Bu tavrı anlamak mümkün değil’
- Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildi!