Memur-Sen de tepki gösterdi!

Yayınlanma: 02.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.08.2024 - 04:00

Son dönemde yapılan zamlara iktidara yakınlığıyla bilinen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da tepki gösterdi.

“Gelir-gider dengesini aşan fahiş zam oranları ya geri çekilmeli ya da alım gücümüz yükseltilmelidir” diyen Yalçın şöyle devam etti: “Kira sınırının kalkması, elektrikten sonra doğalgaz zammının yüzde 38 olması, gecikmeli ücret artış oranının ise 19.31’de kalması sabit gelirlileri enflasyona karşı korumak mı oluyor? Dolaylı vergiden ve herkesin tüketim mecburiyeti içerisinde bulunduğu alanlarda zamlar yapmaktan şiddetle kaçınılmalı, doğrudan vergiyi tahsil etmeye odaklanılmalı, vergi ödemeyen şirketlerin, sermayenin ümüğü sıkılmalı ve ülkemizde bir an önce gelir adaleti sağlanmalıdır.”