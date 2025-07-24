Memur-Sen’den sosyal hak çıkışı: 2026 memur zammı talebi açıklandı!

Memur-Sen Konfederasyonu, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecine ilişkin tekliflerini kamuoyuna duyurdu. Sendikanın Genel Başkanı Ali Yalçın tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 4 milyon kamu çalışanı ve 2 milyonu aşkın kamu emeklisini ilgilendiren maaş ve sosyal hak talepleri netlik kazandı.

Basın toplantısında konuşan Yalçın, 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan zam oranlarını ve sosyal talepleri sıraladı.

2026 VE 2027 YILLARI İÇİN MAAŞ ZAMMI TALEBİ

Sendikanın teklifine göre, 2026 yılı için taban aylığa 10 bin TL zam yapılması ve yüzde 10 oranında refah payı verilmesi istendi. Bununla birlikte ilk 6 ay için yüzde 25, ikinci 6 ay için ise yüzde 20 oranında artış talep edildi.

2027 yılı için ise 7500 TL taban aylık artışı, ilk 6 ay için yüzde 20 ve ikinci 6 ay için yüzde 15 zam öngörüldü. Bu oranlara göre, 2026 yılı için toplamda yüzde 88, 2027 yılı için ise yüzde 47 oranında maaş artışı teklif edilmiş oldu.

EK ÖDEMELER VE SOSYAL YARDIMLARDA ARTIŞ İSTENDİ

Memur-Sen, sosyal haklar kapsamında da çeşitli iyileştirme taleplerinde bulundu. Buna göre:

2660 TL olan eş yardımının 11.700 TL'ye çıkarılması,

0-6 yaş çocuk için ödenen 585 TL’lik yardımın, 3 ve üzeri çocuğu olanlara çocuk başına 8375 TL olması,

Ücretli doğum izninin 60 haftaya çıkarılması,

Sözleşmeli personele aile birliğinin sağlanması amacıyla yer değişikliği hakkı verilmesi talep edildi.

SENDİKANIN DİĞER TALEPLERİ DE AÇIKLANDI

Memur-Sen’in toplu sözleşme sürecine sunduğu diğer önemli talepler ise şöyle sıralandı: