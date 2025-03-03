Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan TÜİK verilerine tepki: Emekçi enflasyon karşısında ezilmeye devam ediyor

Yayınlanma: 03.03.2025 - 15:21

Güncelleme: 03.03.2025 - 15:21

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerinin ardından, konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

TÜİK'in şubat ayı enflasyon rakamını yüzde 2,27 olarak açıkladığını belirten Yalçın, Resmi rakamlara göre Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun yüzde 6’lık artışı enflasyona yenildi ve enflasyon farkı şimdiden oluştu. Geri kalan 4 ay boyunca kamu görevlileri ve emeklilerimiz enflasyon karşısında yenilmeye ve geçim sıkıntısı çekmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası’nın özellikle son 5 yıllık süreçte gelecek yıla ilişkin beklediği enflasyon ile gerçekleşen enflasyon oranı arasındaki uçurumun dikkatlerden kaçırılmaması gerektiğini vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"İşverenin referans aldığı, hakemin sorgulama yetkisinin bulunmadığı bu oranlar, bugün emekçiyi enflasyon karşısında ezilmeye, gelir kayıplarımızı ise büyütmeye devam ediyor. İçinde bulunduğumuz ramazan ayında en çok dikkatimizi çeken gıda enflasyonudur. Eş, dost, akraba ve komşularla sofralarda buluşacağımız şu günlerde, gıda enflasyonunun sabit gelirlilerimiz üzerindeki yükü görülmelidir.

"KAMU İŞVERENİNİN SESSİZ KALDIĞI BİR DÖNEMİ YAŞIYORUZ''

‘Enflasyon kadar zam’ hatasını dahi ısrarla kabul etmediğimiz bir zeminde, ‘enflasyon kadar zam dahi vermeme’ yanlışının ısrarla hayata geçirildiği ve enflasyon karşısında yaşanan kayıplara kamu işvereninin sessiz kaldığı bir dönemi yaşıyoruz. Sabit gelirliyi dar boğaza, Yetkili Sendikayı/Konfederasyonu adaletsiz Hakem Kuruluna mahkum etmek; Büyük ve Güçlü Türkiye vizyon ve misyonumuzla tamamen ters düşmektedir."