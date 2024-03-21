Memur-Sen işareti verdi

Yayınlanma: 21.03.2024 - 10:18

Güncelleme: 21.03.2024 - 10:28

Milyonlarca memurun toplu sözleşme süreci 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Yasası ile düzenleniyor. Memur-Sen yıllardır bu yasanın değişmesini istiyor. Memur-Sen, ocak ayında yasaya yönelik çalıştay da düzenlemişti. Seçimin ardından ise yasanın değiştirilmesine yönelik çalışmalar hızlanacak.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Yerel seçimlerden sonra bakanlık (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı) ile kurduğumuz komisyonda 4688 sayılı yasanın düzenlenmesi için de çalışmalarımıza başlayacağız” dedi. Memur-Sen yıllardır toplu sözleşme masasının tarafları, kapsamı konusunda itirazlarını dile getiriyor. Mevcut yasaya göre masada en fazla üyeli 3 konfederasyon bulunuyor. Şu anda en fazla üyeli konfederasyon Memur-Sen olduğu için yetkili konfederasyon konumunda. Yine hizmet kollarının tamamında da Memur-Sen’e bağlı sendikalar yetkili bulunuyor. Geçen yıl imzalanan toplu sözleşmede imza ve itiraz yetkisi yetkili konfederasyon olduğu için Memur-Sen ile bağlı sendikalarındaydı. Yasaya göre masada yetkili konfederasyon ile sendikaların talepleri görüşülebiliyor. Memur-Sen diğer sendikaların üyelerinin maaş zamları dahil toplu sözleşme hükümlerinden yararlanabilmesi için yetkili sendikalara “dayanışma aidatı” ödemelerini talep ediyor.

İktidar memurların yanı sıra milyonlarca işçinin haklarını düzenleyen iş yasalarında da seçimin ardından değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Esnek çalışma modellerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Seçimin ardından gündeme gelecek olan bir diğer düzenleme de toplu sözleşme ikramiyesi olacak. Anayasa Mahkemesi, ikramiyeden yararlanmak için yüzde 2 barajını aşan sendikalara üye olma şartı getiren düzenlemeyi iptal etmişti. İktidar seçimin ardından benzer bir düzenlemeyi yeniden gündeme getirmeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Anayasa Mahkemesi’nin kararına işaret ederek, “Bize göre yanlış olan bu kararla ilgili olarak üzerimize düşeni mutlaka yapacağız” diyerek önümüzdeki günlerde düzenleme yapılacağına işaret etmişti.

3600 AYLARDIR BEKLİYOR

İktidar, birinci dereceye gelen tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge düzenlemesini ise aylardır bekletiyor. AKP sürekli “söz” veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah bu sözümüzü de önümüzdeki dönemde hayata geçireceğiz” diyerek bir kez daha önümüzdeki ayları işaret etti.