Memur-Sen sözleşme için şart koştu: ‘Bize aidat yoksa size de zam yok’

Yayınlanma: 26.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 26.07.2023 - 04:00

Görüşmelerde Memur-Sen yetkili konfederasyon olarak masada imza ve itiraz yetkisini elinde bulunduracak. 11 hizmet kolununun tamamında da yine Memur-Sen’e bağlı sendikalar yetkili. O nedenle de hizmet kollarındaki görüşmeleri yetkili sendika olarak onlar yürütecek. Memur-Sen’e bağlı yetkili sendikaların talepleri masada olacak. Memur-Sen bu sözleşmede de kendi üyeleri dışındaki memurların toplusözleşme hükümlerinden yararlanabilmeleri için kendilerine “dayanışma aidatı” ödemesini şart koştu. Sendikasız olanlardan ise iki kat aidat talep edildi. İşçi sendikalarının imzaladıkları sözleşmelerde “dayanışma aidatı” olabiliyor. Ancak memurlarda durum farklı. İşçilerde sendika aidatını işçinin kendisi ödüyor. Memurlarda ise sendika aidatı devlet tarafından karşılanıyor. Memurun aidatını devlet sendikaya ödüyor.

GELİR KAYBI OLACAK

Memur-Sen’e bağlı sendikaların taleplerinin kabul edilmesi halinde dayanışma aidatının kim tarafından ödeneceği ise tartışma konusu. Bu aidatı memurun kendisi öderse cebinden harcama yapmış olacak. Eğer devlet, yetkili sendikaya öderse bu kez de diğer sendikalar önemli bir geliri kaybedecek.

Yasaya göre asker ve polis gibi kamu çalışanları sendika üyesi olamıyor. Taleb kabul edilirse bu personelin sözleşmeden nasıl yararlanacağı da soru işareti.