Memur-Sen'den emekli maaşı açıklaması

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, asgari ücretin altında emekli maaşı olmaması gerektiğini söyledi.

AA
Yayınlanma: 24.02.2024 - 16:59
Memur-Sen'den emekli maaşı açıklaması
Abone Ol google-news

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kızılcahamam'da bir otelde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla düzenlenen "Memur-Sen 8. Türkiye Buluşması" programında yaptığı konuşmada, sendika olarak çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmasını talep ettiklerini anlattı.

Emeklilerin alım gücünün yükseltilmesinin önemine değinen Yalçın, "Asgari ücretin altında emekli maaşı olmamalı. Kamu görevlileri için, görev aylığı ile emekli aylığı arasında kopmuş olan bağ yeniden tesis edilmeli, 8 bin 77 liralık seyyanen zam güncellenerek emeklilerin de gelirlerine yansıtılmalı" diye konuştu.

Yalçın, sorunların bitmesi için mücadele ettiklerini belirterek, yeni kazanımlar elde edilmesi ve herkesin, saygın iş ortamlarında, iyi ücret ile refah düzeyi yüksek bir ülkede yaşaması için çalıştıklarını kaydetti.

Türkiye'nin kalkınması, büyümesi, üretimin artması ve milli gelirin çoğalması için her hayırlı çalışmaya destek verdiklerini vurgulayan Yalçın, bu konuda atılan her kararlı adımın arkasında olduklarını ifade etti.

Yalçın ayrıca 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun değişmesi gerektiğini sözlerine ekledi.


Emekli haberleri emekliler haberleri emekli maaşı haberleri Memur-Sen haberleri

İlgili Haberler

Kamu-Sen memur ve emeklilerin beklentilerini açıkladı

Kamu-Sen memur ve emeklilerin beklentilerini açıkladı
Emekli zabıta memuruna çarpıp kaçtı!

Emekli zabıta memuruna çarpıp kaçtı!
Memur enflasyonun zamları eritmesi üzerine ek artış ve refah payı bekliyor: Yeniden değerleme talebi

Memur enflasyonun zamları eritmesi üzerine ek artış ve refah payı bekliyor: Yeniden değerleme talebi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar bozuldu: Sanıklar yeniden yargılanacak

6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar bozuldu: Sanıklar yeniden yargılanacak
Ata Demirer’in gösterisinde gözlükleriyle geceye damga vurdu! Fiyatı dudak uçuklattı

Ata Demirer’in gösterisinde gözlükleriyle geceye damga vurdu! Fiyatı dudak uçuklattı
Çılgın partinin sonu hastanede bitti

Çılgın partinin sonu hastanede bitti
Hull City – West Bromwich maçı hangi kanalda? 24 Şubat 2024 maç ekranı

Hull City – West Bromwich maçı hangi kanalda? 24 Şubat 2024 maç ekranı
Yunan adalarına 'Kapıda Vize' uygulaması... Bilet satışları başladı!

Yunan adalarına 'Kapıda Vize' uygulaması... Bilet satışları başladı!
Merakla beklenen Harry Potter dizisinin yayın tarihi belli oldu!

Merakla beklenen Harry Potter dizisinin yayın tarihi belli oldu!
Şevki Yılmaz'ın Atatürk'e hakaret etmesiyle ilgili II.Abdülhamit'in torunundan açıklama

Şevki Yılmaz'ın Atatürk'e hakaret etmesiyle ilgili II.Abdülhamit'in torunundan açıklama
Kayakseverlerin güvenliği onlardan soruluyor… Erciyes’in pist güvenliği timi görev başında

Kayakseverlerin güvenliği onlardan soruluyor… Erciyes’in pist güvenliği timi görev başında