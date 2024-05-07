Memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

Memur ve emekli maaşı zammının ne kadar olacağı, nisan ayı enflasyonunun belli olmasının ardından yurttaşların gündeminde yer alıyor. Peki, Memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.05.2024 - 14:02
Memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak?
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Memur ve emekli maaşları her 6 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından yılda 2 kez zamlanıyor. 2024 yılının ilk 4 aylık enflasyon farkı, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri sonrasında belirlendi. Peki, Memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? 

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanıyor.

4 aylık enflasyon yüzde 18,70 olarak gerçekleşti.

Böylece nisan ayı itibarıyla işçi emeklisinin maaş zammı şimdiden yüzde 18,70 oldu.

4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,18 olarak açıklandı.

Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53, mart ayı için 3,16 ve nisan ayı için 3,18 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

Böylece memur ve emeklileri maaş zammını ilgilendiren enflasyon metriği yüzde 18,70 olarak belirlendi.


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