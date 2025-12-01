Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Kritik gün yaklaşıyor!

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin aylık bazda yüzde 1,31 artacağını öngördü. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 3 Aralık Çarşamba günü açıklayacağı kasım ayı enflasyon verisi, milyonlarca memur ve emeklinin ocak zammını büyük ölçüde belirleyecek.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİ ORTALAMASI YÜZDE 1,31 AA Finans’ın ankete göre, kasım ayı için ekonomistlerin enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 1,31 oldu. Katılımcıların beklentileri yüzde 1 ile yüzde 1,65 aralığında yer aldı. Bu tahminlere göre yıllık enflasyon kasımda bir önceki ay yüzde 32,87’den yüzde 31,65’e gerileyebilir.

MEMUR VE EMEKLİLERİN GÖZÜ 5 AYLIK ENFLASYON FARKINDA SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, önceki 6 aylık enflasyon oranına göre ocak ve temmuz aylarında maaş zammı alıyor. Kasım ayı tahminlerine göre, emeklilerin 5 aylık enflasyon farkı şimdiden yüzde 11,69 oranında zam hakkı oluşturdu. Net oran aralık enflasyon verisinin açıklanmasıyla kesinleşecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tahminlerine göre yıllık enflasyon yüzde 31 seviyesinde gerçekleşirse 6 aylık enflasyon oranı yüzde 12,28, yüzde 32 olursa yüzde 13,14, yüzde 33 olursa yüzde 14 olacak. Bu doğrultuda SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin Ocak zammı yüzde 12,28 ile yüzde 14 arasında şekillenecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN 5 AYLIK ZAM ORANI YÜZDE 18,07 Memurların maaşları yılda iki kez artırılırken, oluşan enflasyon farkı da maaşlara yansıyor. 2026 yılı toplu sözleşmesine göre memurlara yüzde 11 ve yüzde 7, 2027’de ise yüzde 5 ve yüzde 4 oranında zam öngörülüyor. İlk yarıda taban aylıklara 1000 TL ilave artış yapılacak.