Memur ve emekli zam beklerken iktidar ikramiye ile oyalıyor: Emekçinin gözü Meclis’te

Yayınlanma: 20.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 20.09.2023 - 04:00

İktidarın emekli aylıklarında uyguladığı politika sistemi altüst etti. En düşük emekli aylığı 7 bin 500 lirada kalırken ödenilen prim ve sürenin hiçbir anlamı kalmadı. Yaklaşık 10 milyon emekli açlık sınırı ile asgari ücretin altında eşitlendi.



Emekli aylıklarında ödenilen prim ve süreye göre düzenleme yapılacağı sözünü veren iktidar, şimdiye kadar bu yönde bir adım atmadı. Emekliler, açlık sınırının altındaki aylıklarının artırılması için günlerdir eylem yapıyor.

İktidar ise emeklilere 29 Ekim’de 5 bin lira ikramiye verilmesi için çalışıyor. AKP kulislerinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın itirazlarına karşın ikramiyenin verileceği belirtiliyor. Ancak emekliler bir defa verilecek ikramiyenin hem miktarının artırılmasını hem de aylıklara zam yapılmasını talep ediyor. İktidar emekli aylıklarına zam konusunda net bir tavır ortaya koymadı. Ancak seçime doğru bir düzenleme yapılabileceği belirtiliyor.

MEMURDAN İKİ TALEP

Tüm bunlar için yasal düzenleme gerekiyor. Bu nedenle de emekliler 1 Ekim sonrasında yasal düzenlemelerin yapılmasını bekliyor.

Diğer yandan memurun gözü de iktidarda. Temmuz ve ağustos enflasyonu yüzde 19.4 olmuştu. Maaşlarının şimdiden yüzde 13.4 oranında eridiğini belirten memurlar da iktidardan düzenleme bekliyor. İktidarın memura verdiği 8 bin 77 TL’lik seyyanen zam taban aylıklara yansıtılmadığı için memur emeklisi bu haktan yararlanamadı.

Memur emeklileri seyyanen zammın kendilerine de verilmesini istiyor. Memurların acilen çözülmesini bekledikleri bir diğer konu da iktidarın söz verdiği gibi birinci dereye gelen tüm kamu çalışanlarna 3600 ek gösterge hakkı vermesi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, kamu görevlileri ve emeklilerin içinde bulunduğu zorluklara bir an önce çözüm bulunmasını, yılsonu beklenmeden maaşlarda yeni bir düzenlemeye gidilmesini istedi. Kahveci, “Meclis’in yasama faaliyetlerine başlamasıyla birlikte ilk iş olarak memur ve emeklilerimizin durumlarını ele almalarını bekliyoruz” dedi.