Memur ve emekli zam pazarlığında: Kamu-Sen talebini açıkladı

Yayınlanma: 01.08.2023 - 13:59

Güncelleme: 01.08.2023 - 13:59

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme süreci bugün başlıyor.



Memur ve emeklinin önümüzdeki 2 yılı kapsayacak zam görüşmeleri başlıyor. Toplantıda memur ve emeklisinin 2024-2025 yıllarını kapsayan zam oranları değerlendirilecek.

Kamu Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "2024'ün ilk 6 ayı için yüzde 40 ve yüzde 10'luk refah payı talep ediyoruz" dedi.