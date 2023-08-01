Memur ve emekli zam pazarlığında: Kamu-Sen talebini açıkladı
Memur ve emekli zammı için Kamu-Sen talebini, "2024'ün ilk 6 ayı için yüzde 40 ve yüzde 10'luk refah payı" olarak açıkladı.
Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme süreci bugün başlıyor.
Memur ve emeklinin önümüzdeki 2 yılı kapsayacak zam görüşmeleri başlıyor. Toplantıda memur ve emeklisinin 2024-2025 yıllarını kapsayan zam oranları değerlendirilecek.
Kamu Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "2024'ün ilk 6 ayı için yüzde 40 ve yüzde 10'luk refah payı talep ediyoruz" dedi.
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