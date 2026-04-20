Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Enflasyon tahminleri tabloyu netleştirdi

Memur ve emeklilerin Temmuz 2026 döneminde alacağı maaş zammı merakla bekleniyor. Milyonların gelir artışını 2026 yılının ilk 6 aylık enflasyon verileri belirleyecek. “Memur ve emekliler temmuzda ne kadar zam alacağım?” sorusu gündemdeki yerini korurken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) dikkat çeken bir veri sinyali geldi.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026’nın ilk 6 aylık enflasyon oranına göre doğrudan zam alıyor. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı ise toplu sözleşme zammına eklenen enflasyon farkı üzerinden hesaplanıyor.

Mevcut toplu sözleşmeye göre memurlar için yüzde 7’lik zam oranına enflasyon farkı eklenerek nihai artış belirleniyor.

3 AYLIK ENFLASYON VERİSİ BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2026 yılının ilk üç ayında enflasyon şu şekilde gerçekleşti:

Ocak: Yüzde 4,84

Şubat: Yüzde 2,96

Mart: Yüzde 1,94

Bu verilerle birlikte 3 aylık toplam enflasyon yüzde 10,04 seviyesine ulaştı.

EMEKLİ ZAMMI İÇİN İLK HESAP NETLEŞTİ

Oluşan 3 aylık enflasyon verisine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 10,04 oranında zammı şimdiden garantilemiş durumda. Memurlar için ise henüz enflasyon farkı oluşmadı.

MERKEZ BANKASI ANKETİ 6 AYLIK BEKLENTİYİ GÖSTERDİ

Nihai zam oranı için nisan, mayıs ve haziran ayı enflasyon verileri bekleniyor. TCMB tarafından yayımlanan nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, kalan dönem için önemli bir öngörü sundu.

Ankete göre enflasyonun:

Nisan ayında yüzde 2,93

Mayıs ayında yüzde 1,82

Haziran ayında yüzde 1,52

seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ: YÜZDE 17,08

Merkez Bankası beklenti anketindeki tahminlerin gerçekleşmesi durumunda 2026 yılının ilk 6 aylık enflasyonu yüzde 17,08 olacak.

TEMMUZ ZAM ORANLARI NE OLACAK?

6 aylık enflasyonun yüzde 17,08 olarak gerçekleşmesi halinde:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri: Yüzde 17,08 zam

Memur ve memur emeklileri: Yüzde 12,86 zam

oranında artış alacak.